CG News: वस्तुओं के दामों में आई कमी का जायजा लेने बाजार पहुंचे डिप्टी सीएम, दुकानों में जाकर ग्राहकों से किया संवाद

CG News: जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का असर सीधे आम जनता और व्यापार जगत पर कितना है। वस्तुओं की कीमतों में आयी कमी, कारोबार में सहजता और पारदर्शिता ने हर वर्ग को लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। इसका ही जायजा लेने के लिए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा शहर के बाजार पर उतरे। ग्राहकों के साथ व्यापारियों से भी मुलाकात किए।
जिला भाजपा द्वारा कवर्धा में जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय बाजार में पहुंचे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर ग्राहकों व व्यापारियों से संवाद किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना केवल कर सुधार करना नहीं है बल्कि जनजीवन में सीधा बदलाव लाना है। जीएसटी रिफ ॉर्म्स ने आज हर घर को राहत दी है। यह बदलाव सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि लोगों की थाली में और दुकानों की रैक पर दिख रहा है।
इस दौरान व्यापारियों ने खुलकर अपनी राय रखी। उनका कहना था कि जीएसटी दरों में कटौती से वस्तुओं की कीमतों में स्पष्ट कमी आई है। अब ग्राहकों को दवाइयां इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और स्टेशनरी जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं पहले की तुलना में सस्ते दामों पर मिल रही है। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, भाजपा जिला महामंत्री संतोष पटेल, जिला भाजपा उपाध्यक्ष जसविंदर बग्गा, मंडल अध्यक्ष सतविंदर पाहुजा, श्रीकांत उपाध्याय उपस्थित रहे।
ग्राहकों ने डिप्टी सीएम शर्मा को बताया कि जीएसटी बचत उत्सव ने उन्हें यह समझने का अवसर दिया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुधार सीधे उनकी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों ने इस पहल को आमजन और व्यापारी-हितैषी कदम बताया। इन सभी प्रतिष्ठानों में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जाकर ग्राहकों व व्यापारियों से संवाद किया और मोदी सरकार के जीएसटी रिफ ॉर्म 2.0 से हुए बदलाव की जानकारी साझा की।