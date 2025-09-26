CG News: वस्तुओं के दामों में आई कमी का जायजा लेने बाजार पहुंचे डिप्टी सीएम, दुकानों में जाकर ग्राहकों से किया संवाद

जिला भाजपा द्वारा कवर्धा में जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्थानीय बाजार में पहुंचे और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जाकर ग्राहकों व व्यापारियों से संवाद किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना केवल कर सुधार करना नहीं है बल्कि जनजीवन में सीधा बदलाव लाना है। जीएसटी रिफ ॉर्म्स ने आज हर घर को राहत दी है। यह बदलाव सिर्फ कागज़ पर नहीं बल्कि लोगों की थाली में और दुकानों की रैक पर दिख रहा है।