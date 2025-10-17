Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

Diwali Bonus: इस जिले के किसानों को मिला दिवाली बोनस, जारी हुआ 11.09 करोड़ की राशि

Diwali Bonus: दिवाली में बोनस का इंतजार कर रहे कवर्धा जिले के किसानों को राहत मिली है। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना ने किसानों को दिवाली से पहले ही 11.09 करोड़ की राशि का भुगतान किया है..

less than 1 minute read

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Oct 17, 2025

CG Farmers

प्रतिकात्मक फोटो

Farmer Diwali Bonus: भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा द्वारा जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को दीपावली पर्व के अवसर पर बड़ा आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। ( CG News ) कारखाना प्रबंधन द्वारा पिछले पेराई सत्र में गन्ना विक्रय करने वाले किसानों को शासन की ओर से 11.09 करोड़ रुपए का बोनस भुगतान किया गया है।

Diwali Bonus: ​किसानों के चेहरों में आई मुस्कान

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा ने पेराई सत्र 2024-25 के दौरान किसानों से खरीदे गए गन्ने का 115.44 करोड़ रुपये का संपूर्ण भुगतान कर प्रदेश की सभी शुगर मिलों में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि कारखाने की पारदर्शी कार्यप्रणाली, कुशल प्रबंधन एवं सहकारिता की सुदृढ़ भावना का परिचायक है। दीपावली से पूर्व किसानों को बोनस भुगतान प्राप्त होने से पूरे जिले के कृषक समुदाय में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण व्याप्त है।

बोनस आने से विश्वास हुआ मजबूत

बोनस राशि के भुगतान न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि किसानों का विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कारखाना के प्रबंध संचालक जीएस शर्मा ने बताया कि यह बोनस भुगतान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के विशेष पहल व प्रयासों से संभव हुआ है। उनके नेतृत्व में किसानों के हितों को सर्वोश्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध भुगतान और बोनस वितरण सुनिश्चित किया गया है।

Updated on:

17 Oct 2025 06:38 pm

Published on:

17 Oct 2025 06:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Diwali Bonus: इस जिले के किसानों को मिला दिवाली बोनस, जारी हुआ 11.09 करोड़ की राशि

