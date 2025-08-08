8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

कवर्धा

बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों मिलेगी मुफ्त बिजली, जानें कैसे उठाएं लाभ…

Half Electricity Bill Scheme: गरीबी रेखा से नीचे परिवार जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे।

कवर्धा

Laxmi Vishwakarma

Aug 08, 2025

Half Electricity Bill Scheme (Photo source- Patrika)
Half Electricity Bill Scheme (Photo source- Patrika)

Half Electricity Bill Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को हॉफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन करते हुए अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है।

Half Electricity Bill Scheme: 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय

छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने वाली हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 400 यूनिट की मासिक छूट की सीमा में युक्तियुक्त संशोधन किया है। इसके अनुसार अब 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कपनी लिमिटेड कवर्धा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पुनरीक्षित हॉफ बिजली बिल योजना के तहत कबीरधाम जिले में कुल 1 लाख 2 हजार उपभोक्ता में 56 हजार 626 बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे भी शामिल जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा।

अत: इस संशोधन के बावजूद जरूरतमंद सामान्य एवं कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा। गरीबी रेखा से नीचे परिवार जिन्हें पूर्ववत 30 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके साथ ही वे हॉफ बिजली बिल योजना के तहत अन्य सभी लाभों से भी यथावत लाभान्वित रहेंगे।

200 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन

2 किलोवॉट या अधिक क्षमता वाले प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन 25 साल तक कर सकते हैं जो हाफ बिजली योजना से मिलने वाली अधिकतम छूट 400 यूनिट पर 200 यूनिट रियायत से भी ज्यादा है। ऐसे उपभोक्ता अपने घर में सौर ऊर्जा से उत्पन्न विद्युत का उपयोग कर न सिर्फ बिजली खर्च से मुक्ति पा सकते हैं।

मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू

Half Electricity Bill Scheme: राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू कर रही है। उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है जिस पर 30 हजार केंद्र से व 15 हजार राज्य से कुल 45 हजार की वित्तीय सहायता दी जाती है।

उपभोक्ता को लगभग 15 हजार स्वयं वहन करने होते हैं। इसी प्रकार 2 किलोवॉट प्लांट के लिए प्रतिमाह औसतन 240 यूनिट उत्पादन संभव हैए जिस पर 90 हजार तक कुल सब्सिडी जिसमें 60 हजार केंद्र व़ 30 हजार रुपए राज्य सरकार से मिलती है। उपभोक्ता को 30 हजार खर्च करना होता है।

जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कपनी लिमिटेड कवर्धा के अधिकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली, स्थायी बचत और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगी। साथ ही पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की दिशा में भी यह एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता हाफ बिजली बिल से मुत बिजली बिल योजना की ओर स्वाभाविक रूप से अग्रसर होंगे। इसके लिए शासन से प्रशासन स्तर पर जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

08 Aug 2025 04:29 pm

