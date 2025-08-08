बड़ी खुशखबरी! अब इन लोगों मिलेगी मुफ्त बिजली, जानें कैसे उठाएं लाभ…

Half Electricity Bill Scheme: राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को तेजी से लागू कर रही है। उपभोक्ताओं को रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1 लाख 8 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत 1 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली उत्पादन होता है जिस पर 30 हजार केंद्र से व 15 हजार राज्य से कुल 45 हजार की वित्तीय सहायता दी जाती है।