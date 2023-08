Tomato Price: टमाटर के तेवर में आई कमी, हरी सब्जियों के गिरे दाम....यहां जानें अपने शहर का ताजा रेट

कवर्धाPublished: Aug 18, 2023 03:00:59 pm Submitted by: Khyati Parihar

टमाटर और सब्जियों के दाम में आई भारी गिरावट

Vegetables Price Decreased In Chhattisgarh: कवर्धा। 200 रुपए किलो टमाटर होने से सामान्य वर्ग के लोगों के थाली से टमाटर गायब हो गया था, लेकिन अब उसके लिए सुकुन भरी खबर है कि टमाटर के दाम अब 80 रुपए से नीचे आ गया है। हालांकि (Vegetables Prices) अभी भी दाम ज्यादा है लेकिन पहले से लगातार गिरावट दर्ज हो रही है।