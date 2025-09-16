बारिश का कहर.. अचानक आई बाढ़ में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ बह गए लोग, लापरवाही में 2 की हो चुकी है मौत

CG Heavy Rain Alert: कवर्धा जिले में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी से रेत निकालने की कोशिश करते हैं। जो कभी-कभी उन पर भारी पड़ जाता है। चाहे वह तेज बहाव के बीच नदी पार करना हो या फिर अवैध रुप से रेत निकालने के नाम पर जोखिम उठाया जाए। लोगों को अपने जान की परवाह खुद करनी है, जबकि एक सप्ताह के भीतर दो लोगों की नदी में बहने से मौत हो चुकी है।
ऐसा ही मामला तरेगांव थानाक्षेत्र के ग्राम धूमाछापर में सामने आया है। जहां अवैध रुप से रेत निकालने गए दो ट्रैक्टर व ट्राली नदी का जलस्तर बढ़ने से ट्रैक्टर ट्राली के साथ बह गया। ( CG Weather News ) किस्मत अच्छी थी कि चालक व रेत निकाल रहे मजदूर बहने से बच गए। जैसे-तैसे बह के वह किनारे लग गए। साथ ही एक ट्रैक्टर व ट्राली बहकर आगे निकल गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। जबकि बार-बार ग्रामीणों को नदी से रेत निकालने से मना किया गया है।
कभी भी इस तरह की स्थिति बन सकती है, लेकिन लोग रेत के लालच में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नदी में तेज बहाव से रेत काफी मात्रा में एकत्र हो जाता है। ज्यादा देर ना निकालने पर वह बहकर आगे निकल जाता है, जिसके चलते स्थानीय रेत तस्कर या ग्रामीण रेत निकालने के फिराक में रहते हैं, जो कभी-कभी बारी पड़ जाता है। यहां पर तो जान बूझकर जान से खिलवाड़ किया गया।
बोड़ला विकासखंड के चिल्फी वनांचल क्षेत्र में झमाझम बारिश का नजारा देखने को मिला है, जिसके चलते यहां के नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। छोटे पुल व रपटे बने हैं जो डूब गए हैं या फिर उसके ऊपर से पानी बह रहा है। बावजूद इसके लोग नदी नाले पर बने छोटे रपटे को पार करते नजर आ रहे हैं। इसमें महिलाएं बच्चे तक शामिल है जो थोड़ा सा अनियंत्रित होने पर बह सकते हैं। क्योंकि नदी नालों में तेज बहाव के चलते कोई गोताखोर या तैराक भी होगा तो तुरंत उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार कर रहे है।