बारिश का कहर.. अचानक आई बाढ़ में दो ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ बह गए लोग, लापरवाही में 2 की हो चुकी है मौत

बोड़ला विकासखंड के चिल्फी वनांचल क्षेत्र में झमाझम बारिश का नजारा देखने को मिला है, जिसके चलते यहां के नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। छोटे पुल व रपटे बने हैं जो डूब गए हैं या फिर उसके ऊपर से पानी बह रहा है। बावजूद इसके लोग नदी नाले पर बने छोटे रपटे को पार करते नजर आ रहे हैं। इसमें महिलाएं बच्चे तक शामिल है जो थोड़ा सा अनियंत्रित होने पर बह सकते हैं। क्योंकि नदी नालों में तेज बहाव के चलते कोई गोताखोर या तैराक भी होगा तो तुरंत उन्हें बचा पाना मुश्किल होगा। फिर भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उफनते नदी नाले पार कर रहे है।