CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

आकांक्षा सत्यवंशी पूर्व में छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम और भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के साथ भी कार्य कर चुकी हैं। खेल विज्ञान और पुनर्वास चिकित्सा में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें खेल जगत में एक अलग पहचान दिलाई है। खेल के प्रति उनके समर्पण और अनुशासन ने उन्हें न केवल एक कुशल फिजियोथैरेपिस्ट बनाया है, बल्कि महिला क्रिकेट के क्षेत्र में प्रेरणास्रोत भी। आकांक्षा आज उन हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा हैं जो खेलों में अपने भविष्य का सपना देख रही हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि दृढ़ निश्चय, मेहनत के साथ किसी भी स्तर पर सफलता हासिल किया जा सकता है।