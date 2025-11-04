Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

CG News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो टीम के साथ फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में जुड़ी रहीं।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Nov 04, 2025

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

वर्ल्ड कप के साथ आकांक्षा सत्यवंशी (Photo Patrika)

CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। यह जीत न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि यह महिला क्रिकेट के 52 वर्षीय वर्ल्ड कप इतिहास में भारत की पहली स्वर्णिम सफलता है।

इस शानदार उपलब्धि में छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो टीम के साथ फिजियोथैरेपिस्ट और स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के रूप में जुड़ी रहीं। आकांक्षा सत्यवंशी भारतीय महिला टीम के फिटनेस और रिहैबिलिटेशन (रिकवरी) कार्यक्रम की प्रमुख विशेषज्ञों में से एक रहीं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों की चोटों की रोकथाम, फिजिकल फिटनेस और मानसिक एकाग्रता बनाए रखने में अहम योगदान दिया। टीम के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के पीछे उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रोफेशनल अनुभव निर्णायक रहा।

उनकी मेहनत और समर्पण के परिणामस्वरूप भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में ऊर्जा, एकजुटता और स्थिरता के साथ खेली, जिसका नतीजा विश्वविजेता बनने के रूप में सामने आया। कवर्धा के लोगों ने आकांक्षा की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताई है। स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि उनकी मेहनत, संघर्ष और लगन ने यह साबित किया है कि छोटे शहरों की बेटियां भी देश के लिए स्वर्णिम इतिहास रच सकती हैं।

पहले भी रही हैं राष्ट्रीय टीमों से जुड़ी

आकांक्षा सत्यवंशी पूर्व में छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम और भारतीय अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के साथ भी कार्य कर चुकी हैं। खेल विज्ञान और पुनर्वास चिकित्सा में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें खेल जगत में एक अलग पहचान दिलाई है। खेल के प्रति उनके समर्पण और अनुशासन ने उन्हें न केवल एक कुशल फिजियोथैरेपिस्ट बनाया है, बल्कि महिला क्रिकेट के क्षेत्र में प्रेरणास्रोत भी। आकांक्षा आज उन हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा हैं जो खेलों में अपने भविष्य का सपना देख रही हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि दृढ़ निश्चय, मेहनत के साथ किसी भी स्तर पर सफलता हासिल किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के उपमुयमंत्री विजय शर्मा ने आकांक्षा सत्यवंशी की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी और कहा कि उन्होंने न केवल कवर्धा बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस ऐतिहासिक सफलता में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की भूमिका प्रेरणादायी है। उनके समर्पण और पेशेवर निष्ठा ने इस जीत को संभव बनाया है। पूरा छत्तीसगढ़ आज उनकी इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 11:53 am

Published on:

04 Nov 2025 11:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत में कवर्धा की बेटी आकांक्षा की अहम भूमिका, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, किसानों को फिर झेलनी पड़ सकती है ये परेशानी

15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी (photo source- Patrika)
कवर्धा

केंद्र के समान DA-DR देने की मांग, कर्मचारियों ने भरी हुंकार, कहा- चलेगा बड़ा अभियान

DA Hike news
कवर्धा

PM Ujjwala Yojana 3.0: इन महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ, जानें वजह?

स्कूटीधारी महिलाओं को नहीं मिलेगा उज्ज्वला योजना का लाभ (photo source- Patrika)
कवर्धा

Road Accident: कवर्धा में सड़क पर बिखरी पड़ी मिली तीन लाशें, आधी रात अज्ञात वाहन ने मचाया कोहराम

road accident in kawardha
कवर्धा

किसानों के हित में शासन का बड़ा फैसला, अब इस तारीख तक होगा डिजिटल फसल सर्वे और गिरदावरी में त्रुटि सुधार, देखें

किसान की सांकेतिक फोटो
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.