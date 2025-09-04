Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

कवर्धा में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान, पुलिस-आबकारी ने कसा शिकंजा, मध्यप्रदेश की शराब पकड़ी गई

Kawardha News: पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। एक के बाद एक नशे में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

कवर्धा

Khyati Parihar

Sep 04, 2025

मध्यप्रदेश की शराब पकड़ी गई (फोटो सोर्स- पत्रिका)
मध्यप्रदेश की शराब पकड़ी गई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: कवर्धा जिले में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। एक के बाद एक नशे में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

अवैध रुप से शराब बेचने वाले, नशीली दवाई के टेबलेट बेचने व पंचर बनाने वाले ट्यूब को नशे के सामान बनाकर बेचने के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग की टीम ने जंगल में अवैध रूप से बना रहे महुआ शराब के सामानों को जब्त किया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से इन मामलों में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आगे भी इस तरह के कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

जिम्मेदारों को ऐसे में इन नशे का जाल बिछाने वाले लोगों के मजबूत नेटवर्क को तोड़ना होगा, ताकि आसानी से लोगों को नशे का सामान न मिल सके। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सबक सिखाया जाना चाहिए, ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करे। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत, इस काले कारोबार को बढ़ा रही है।

मध्यप्रदेश की शराब बेचने वाला पकड़ाया

इसी कड़ी में मध्यप्रदेश की शराब जब्त किया। 3 सितंबर को आबकारी विभाग टीम द्वारा वृत्त पंडरिया में गश्त के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सतीश साहू नामक व्यक्ति ग्राम तेलियापानी लेदर में किराना दुकान का संचालन करता है और शराब का विक्रय करता है। क्रेता से मदिरा क्रय कराकर पुष्टि होने उपरांत संदेही व्यक्ति सतीश कुमार साहू के मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 16 नग प्रिंस लेमन देशी मदिरा प्लेन शराब कुल जुमला मात्रा 2.7 बल्क लीटर बरामद किया गया।

उक्त मदिरा को विधिवत सीलबंद कर जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम वर्ष 1915 यथा संशोधित धारा 34(1) ख, 36 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरीक्षक गीता साहू, अभिनय रायजादा, रामानंद दीवान, आबकारी मुख्य आरक्षक जगदीश सिंह उईके, आरक्षक ईतियाज खान, कमल मेश्रा, अमर पिल्लै का विशेष योगदान रहा।

कार्रवाई बेहद जरुरी

सार्वजनिक रूप से नशा करने वालों पर या उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को शासन के निर्धारित जगह से हटकर दूसरी जगह से नशे का सामान आसानी से उपलब्ध कराने वालों पर भी नकेल कसने की जरूरत है। महंगे दामों में कुछ लोग युवाओं को नशे का सामान बेच रहे हैं, जिसका सेवन कर वे अपना आज व कल दोनों बर्बाद कर रहे हैं। घर के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा नशा करने पर उसकी पत्नी, बच्चे सड़क पर आ जाते हैं।

04 Sept 2025 05:53 pm

