कवर्धा में नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान, पुलिस-आबकारी ने कसा शिकंजा, मध्यप्रदेश की शराब पकड़ी गई

सार्वजनिक रूप से नशा करने वालों पर या उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को शासन के निर्धारित जगह से हटकर दूसरी जगह से नशे का सामान आसानी से उपलब्ध कराने वालों पर भी नकेल कसने की जरूरत है। महंगे दामों में कुछ लोग युवाओं को नशे का सामान बेच रहे हैं, जिसका सेवन कर वे अपना आज व कल दोनों बर्बाद कर रहे हैं। घर के जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा नशा करने पर उसकी पत्नी, बच्चे सड़क पर आ जाते हैं।