Health system: गांव तक नहीं पहुंच पाई महतारी एक्सप्रेस, प्रसूता को 1 किमी झेलगी में ढोकर लाना पड़ा, ग्रामीण बोले- चुनाव में नेताओं को सिखाएंगे सबक

भैयाथान. सूरजपुर जिले के भैयाथान विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़सरा के आमाखोखा में बुधवार को एक महिला का घर में ही प्रसव हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के लिए आ रहा महतारी एक्सप्रेस खस्ताहाल सडक़ के कारण घर तक नहीं पहुंच सकी। फिर मजबूरी में परिजन महिला को झेलगी में ढोकर (Health system) 1 किलोमीटर पैदल चलकर वाहन तक पहुंचाया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। इधर खस्ताहाल सडक़ का दंश झेल रहे ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कहा कि चुनाव में नेता सिर्फ वोट लेने गांव आते हैं। अगले चुनाव में नेताओं का वे डटकर विरोध करेंगे।