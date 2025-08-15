CG News: पहले स्वतंत्रता दिवस पर सफेद टोपी, खादी का कुर्ता का पहनकर ही फहराते थे तिरंगा

प्रात: 6.30बजे विद्यालयों में विद्यार्थी इकट्ठे होते थे और विद्यालयों में झंडारोहण कर नगर-गांव में प्रभात फेरी के लिए शिक्षक, विद्यार्थी तीन-तीन की लाइन में नारे लगाते हुए और दो विशेष गीत उस समय प्रचलित था उसे भाव विभोर होकर गाते हुए चलते थे। भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा। इसी गंगा इसी में यमुना इसी में है तीनों धाराएं प्राणों से प्यारा। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा।