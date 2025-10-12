Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई, कार्रवाई नहीं होने से नाराज नेताओं ने किया हंगामा

Political News: कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का मामला गरमाया हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पूतला फूंकने की कोशिश की है…

less than 1 minute read

कवर्धा

image

Chandu Nirmalkar

Oct 12, 2025

congress Beaten news

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई मामले में किया विरोध प्रदर्शन ( Photo - Patrika )

Political News: कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला गरमाया हुआ है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। ( CG News ) विरोध में जिला मुख्यालय में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बताया कि दो दिन पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना हुई थी।

Political News: शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

युवक कांग्रेस द्वारा कोतवाली थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के वीर स्तम्भ चौक में प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पुतला दहन के दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।

पुलिस के साथ हुई झूमा झटकी

पुलिस ने पुतला छिनने की कोशिश की। कार्रवाई न होने पर आगे भी प्रदर्शन की बात कही गई है। युवक कांग्रेस नेता चंद्रभान कोसले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा के आगमन के समय उनके समर्थक चल रहे थे, उनके द्वारा मारपीट की गई है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर भी दबाया जाता है। मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत करने पर थाने में कार्रवाई नहीं होती है, जिससे साफ है कि गृहमंत्री का उन्हें खुला संरक्षण है।

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई, कार्रवाई नहीं होने से नाराज नेताओं ने किया हंगामा

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

पुल के अभाव में हर बारिश में टापू बन जाता है ये गांव, स्कूली बच्चों से लेकर बीमार ग्रामीणों जान जोखिम में डालकर पार कर रहे नदी

जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे विद्यार्थी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

CG News: बच्चों को आपदा से बचाने बिजली व्रत रखती हैं माताएं, बैगा अंचल से हुई शुरुआत

CG News: बच्चों को आपदा से बचाने बिजली व्रत रखती हैं माताएं, बैगा अंचल से हुई शुरुआत
कवर्धा

सड़क पर मौत का तांडव जारी… चिल्फी के बाद अब ट्रेलर ने ली एक और जान, चक्के में फंसा रहा युवक का शरीर

Road Accident
कवर्धा

कवर्धा में राजनीतिक बवाल: भाजयुमो और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस के सामने जमकर मारपीट, लगा ये गंभीर आरोप

युवक कांग्रेसियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

Bihar Chunav 2025: सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी, पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया

सांसद को बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स- X)
कवर्धा
