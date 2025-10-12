कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई, कार्रवाई नहीं होने से नाराज नेताओं ने किया हंगामा

पुलिस ने पुतला छिनने की कोशिश की। कार्रवाई न होने पर आगे भी प्रदर्शन की बात कही गई है। युवक कांग्रेस नेता चंद्रभान कोसले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा के आगमन के समय उनके समर्थक चल रहे थे, उनके द्वारा मारपीट की गई है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर भी दबाया जाता है। मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत करने पर थाने में कार्रवाई नहीं होती है, जिससे साफ है कि गृहमंत्री का उन्हें खुला संरक्षण है।