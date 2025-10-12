कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई, कार्रवाई नहीं होने से नाराज नेताओं ने किया हंगामा

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई मामले में किया विरोध प्रदर्शन ( Photo - Patrika )
Political News: कवर्धा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई का मामला गरमाया हुआ है। शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसे लेकर कांग्रेस में आक्रोश है। ( CG News ) विरोध में जिला मुख्यालय में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बताया कि दो दिन पहले भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना हुई थी।
युवक कांग्रेस द्वारा कोतवाली थाने में मारपीट का मामला दर्ज कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर के वीर स्तम्भ चौक में प्रदर्शन किया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। पुतला दहन के दौरान पुलिस व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई।
पुलिस ने पुतला छिनने की कोशिश की। कार्रवाई न होने पर आगे भी प्रदर्शन की बात कही गई है। युवक कांग्रेस नेता चंद्रभान कोसले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष राहुल टिकरिहा के आगमन के समय उनके समर्थक चल रहे थे, उनके द्वारा मारपीट की गई है। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने पर भी दबाया जाता है। मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत करने पर थाने में कार्रवाई नहीं होती है, जिससे साफ है कि गृहमंत्री का उन्हें खुला संरक्षण है।
