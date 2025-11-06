आज से प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा, पांच दिन तक होगा आयोजन, देखें रूट और पार्किंग

नौ दिनों तक यहां सुबह से शाम तक पूजा-अर्चनाए सत्संग, प्रवचन, भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचकर धर्ममय वातावरण का अनुभव करेंगे। आयोजन समिति के गणेश तिवारी ने बताया कि सुरभि रुद्र महायज्ञ के माध्यम से सनातन धर्म के जागरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। श्रद्धालु दिनभर यज्ञ, भजन और सत्संग में शामिल होकर गौसेवा और लोककल्याण की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। यह आयोजन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेवा और धर्मनिष्ठा की दिशा में प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है।