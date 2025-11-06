Patrika LogoSwitch to English

कवर्धा

आज से प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा, पांच दिन तक होगा आयोजन, देखें रूट और पार्किंग

Shiv MahaPuran Katha: पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा 6 से 10 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होगी। वहीं चित्रकूट के पंडित रामस्वरूपाचार्य रामकथा का वाचन करेंगे।

कवर्धा

image

Love Sonkar

Nov 06, 2025

आज से प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा, पांच दिन तक होगा आयोजन,देखें रूट और पार्किंग

Shiv MahaPuran Katha: कवर्धा ग्राम घुघरीखुर्द में श्रद्धा और आस्था का महापर्व आज से आरंभ हो रहा है। यहां 6 से 14 नवंबर तक सुरभि रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा 6 से 10 नवंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 4 बजे तक होगी। वहीं चित्रकूट के पंडित रामस्वरूपाचार्य रामकथा का वाचन करेंगे।

पहली बार कबीरधाम जिले में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का धार्मिक आयोजन हो रहा है। आयोजन स्थल पर विशाल यज्ञ मंडप और भव्य डोम तैयार किया गया हैए जहां रुद्र हवन, वेदपाठ और कथा वाचन एक साथ संपन्न होंगे। पूरा क्षेत्र इन दिनों भक्ति की भावना से सराबोर है। पं. प्रदीप मिश्रा अपनी सरल, भावनात्मक और ज्ञानवर्धक शैली में भगवान शिव की लीलाओं, आस्था और भक्ति की अमर गाथा सुनाएंगे। वहीं रामस्वरूपाचार्य जी भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादा और धर्मपालन की शिक्षा देंगे।

नौ दिनों तक यहां सुबह से शाम तक पूजा-अर्चनाए सत्संग, प्रवचन, भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। इस दौरान हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचकर धर्ममय वातावरण का अनुभव करेंगे। आयोजन समिति के गणेश तिवारी ने बताया कि सुरभि रुद्र महायज्ञ के माध्यम से सनातन धर्म के जागरण का संदेश जन-जन तक पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। श्रद्धालु दिनभर यज्ञ, भजन और सत्संग में शामिल होकर गौसेवा और लोककल्याण की भावना से ओतप्रोत रहेंगे। यह आयोजन केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सेवा और धर्मनिष्ठा की दिशा में प्रेरित करने का उद्देश्य रखता है।

दुकान लगाने पृथक स्थान निर्धारित

भंडारा स्थल के पास

घुघरी दैइहान और बगीचा क्षेत्र

घुघरी मरघट के समीप स्थित बगीचा परिसर में दुकानें लगाई जा सकेंगी।

इन निर्दिष्ट स्थलों के अतिरिक्त कहीं भी दुकान या स्टॉल लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दुकानों और स्टॉल लगाने पर सख्त नियम

कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग संकरे होने के कारण पुलिस ने सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से सख्त कदम उठाए हैं। कथा स्थल के आसपास किसी भी प्रकार की दुकान, ठेला या अस्थायी स्टॉल लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

नियमों का पालन करें

पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से अपील की है कि वे जारी किए गए रूट, पार्किंग स्थल और नो-व्हीकल ज़ोन के दिशा-निर्देशों का पालन करें। यातायात पुलिस के मार्गदर्शन में अपने वाहन नियत स्थान पर ही पार्क करें और अनुशासन बनाए रखें।

संकरी सड़कों पर भीड़

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम पुलिस ने विस्तृत रूट एवं पार्किंग प्लान जारी किया है। आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित मार्गों और पार्किंग स्थलों का पालन न केवल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए है, बल्कि यह संकरी सड़कों पर भीड़ और अव्यवस्था को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम है।

कथा स्थल के लिए रूट और पार्किंग प्लान

वीआईपी पासधारी वाहन कार्यक्रम स्थल तक जा सकेंगे। इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भोरमदेव कॉलेज के आगे सक्ती नदी पुल के पास की गई है।

बड़े वाहन, पिकअप और ट्रैक्टरों के लिए नया कृषि मंडी प्रांगण में पार्किंग सुविधा रहेगी।

मिनीमाता चौक से घुघरीखुर्द रोड केवल कार और दोपहिया वाहनों के लिए खुला रहेगा।

इस मार्ग पर पिकअप, ट्रैक्टर और अन्य बड़े वाहनों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित रहेगा।

ग्राम नेवारी से मारपा मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण इस मार्ग से प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यहां से न तो वाहन और न ही पैदल श्रद्धालु जा सकेंगे।

चरडोंगरी होकर ग्राम कोठार के रास्ते आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चरडोंगरी स्कूल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

बेमेतरा, बिरकोना और पिपरिया दिशा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ग्राम पालीगुड़ा में पार्किंग सुविधा रखी गई है।

Updated on:

06 Nov 2025 04:28 pm

Published on:

06 Nov 2025 04:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / आज से प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा, पांच दिन तक होगा आयोजन, देखें रूट और पार्किंग

