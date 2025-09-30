Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

Kawardha News: अष्टमी तिथि यानि मंगलवार 30 सितंबर की मध्यरात्रि को आयोजित होने वाली पारंपरिक खप्पर यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाएं अंतिम रूप दे दी है। यह धार्मिक परंपरा जिले की आस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसलिए प्रशासन ने यात्रा को व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त प्रबंध किए हैं।
इसे लेकर एक दिन पहले सोमवार को थाना कोतवाली में खप्पर यात्रा आयोजित करने वाली समितियों में मां दंतेश्वरी मंदिर, मां चंडी मंदिर और मां परमेश्वरी मंदिर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और मंदिर समितियों के बीच समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के निर्देश तय किए गए। बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि खप्पर यात्रा पूर्व निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग के अनुसार ही निकलेगी। निर्धारित समय के अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर से रात्रि 12.25 बजे खप्पर प्रस्थान करेंगी। वहीं मां चंडी मंदिर से रात्रि 12.35 बजे व मां परमेश्वरी मंदिर से रात्रि 12.50 बजे खप्पर निकलेगी।
यात्रा में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा शाम 5 बजे फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य नागरिकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और समाज-विरोधी तत्वों को स्पष्ट चेतावनी देना था। पुलिस प्रशासन द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था लागू की गई है। यात्रा के दौरान कुल 300 जिला पुलिस व सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही विवेकानंद अकादमी, एनसीसी, एनएसएस, सीनियर स्काउट-गाइड्स और रोवर-रेंजर्स के लगभग 250 से अधिक वॉलेंटियर्स पुलिस प्रशासन के सहयोग में काम करेंगे। पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतत् निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आवश्यकतानुसार एयर ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी भी की जाएगी।
यातायात व पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कवर्धा शहर सिटी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार तय की गई है। सभी वाहन चालक अनिवार्य रूप से इन स्थानों पर ही वाहन खड़ा करें, आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके मुताबिक पोड़ी रोड से आने वाले वाहन ट्रांसपोर्ट नगर व भोरमदेव तिराहा के पास पार्किंग। रायपुर रोड से आने वाले वाहन होंडा शोरूम के पास पार्किंग। लोहारा रोड से आने वाले वाहन सुनीत बाजार के सामने खाली प्लॉट, लालपुर रोड से आने वाले वाहन कलेक्टोरेट के सामने भोजली तालाब से लगे खाली मैदान, भोरमदेव रोड से आने वाले वाहन समनापुर तिराहा। इन निर्धारित पार्किंग स्थलों से आगे किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
खप्पर यात्रा मार्ग को रात 8 बजे के बाद से नो-व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस सभी श्रद्धालुओं व नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें, सहयोग करें और धार्मिक आस्था के इस पर्व को शांति, अनुशासन व सौहार्द के साथ संपन्न कराएं।
कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सतत् नियंत्रण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त छावनी, मोर्चे और रैपिड रिस्पॉन्स टीमें भी तैनात रहेंगी। साथ ही पुलिस की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है। जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था फैलाने, मारपीट करने, हुड़दंग करने या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध त्वरित और सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
