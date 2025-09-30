Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

यातायात व पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कवर्धा शहर सिटी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार तय की गई है। सभी वाहन चालक अनिवार्य रूप से इन स्थानों पर ही वाहन खड़ा करें, आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके मुताबिक पोड़ी रोड से आने वाले वाहन ट्रांसपोर्ट नगर व भोरमदेव तिराहा के पास पार्किंग। रायपुर रोड से आने वाले वाहन होंडा शोरूम के पास पार्किंग। लोहारा रोड से आने वाले वाहन सुनीत बाजार के सामने खाली प्लॉट, लालपुर रोड से आने वाले वाहन कलेक्टोरेट के सामने भोजली तालाब से लगे खाली मैदान, भोरमदेव रोड से आने वाले वाहन समनापुर तिराहा। इन निर्धारित पार्किंग स्थलों से आगे किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।