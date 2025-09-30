Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

Kawardha News: अष्टमी तिथि यानि मंगलवार 30 सितंबर की मध्यरात्रि को आयोजित होने वाली पारंपरिक खप्पर यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाएं अंतिम रूप दे दी है। यह धार्मिक परंपरा जिले की आस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। [&hellip;]

2 min read

कवर्धा

image

Love Sonkar

Sep 30, 2025

Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

Kawardha News: अष्टमी तिथि यानि मंगलवार 30 सितंबर की मध्यरात्रि को आयोजित होने वाली पारंपरिक खप्पर यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व यातायात व्यवस्थाएं अंतिम रूप दे दी है। यह धार्मिक परंपरा जिले की आस्था का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसलिए प्रशासन ने यात्रा को व्यवस्थित व सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त प्रबंध किए हैं।

इसे लेकर एक दिन पहले सोमवार को थाना कोतवाली में खप्पर यात्रा आयोजित करने वाली समितियों में मां दंतेश्वरी मंदिर, मां चंडी मंदिर और मां परमेश्वरी मंदिर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और मंदिर समितियों के बीच समन्वय, सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के निर्देश तय किए गए। बैठक में स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया कि खप्पर यात्रा पूर्व निर्धारित समय और निर्धारित मार्ग के अनुसार ही निकलेगी। निर्धारित समय के अनुसार मां दंतेश्वरी मंदिर से रात्रि 12.25 बजे खप्पर प्रस्थान करेंगी। वहीं मां चंडी मंदिर से रात्रि 12.35 बजे व मां परमेश्वरी मंदिर से रात्रि 12.50 बजे खप्पर निकलेगी।

यात्रा में शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा शाम 5 बजे फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का उद्देश्य नागरिकों और श्रद्धालुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाना और समाज-विरोधी तत्वों को स्पष्ट चेतावनी देना था। पुलिस प्रशासन द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था लागू की गई है। यात्रा के दौरान कुल 300 जिला पुलिस व सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेंगे। इसके साथ ही विवेकानंद अकादमी, एनसीसी, एनएसएस, सीनियर स्काउट-गाइड्स और रोवर-रेंजर्स के लगभग 250 से अधिक वॉलेंटियर्स पुलिस प्रशासन के सहयोग में काम करेंगे। पुलिस द्वारा यात्रा मार्ग और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतत् निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आवश्यकतानुसार एयर ड्रोन कैमरों से हवाई निगरानी भी की जाएगी।

पार्किंग के लिए अलग-अलग जगह चिन्हांकित

यातायात व पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। कवर्धा शहर सिटी में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था इस प्रकार तय की गई है। सभी वाहन चालक अनिवार्य रूप से इन स्थानों पर ही वाहन खड़ा करें, आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके मुताबिक पोड़ी रोड से आने वाले वाहन ट्रांसपोर्ट नगर व भोरमदेव तिराहा के पास पार्किंग। रायपुर रोड से आने वाले वाहन होंडा शोरूम के पास पार्किंग। लोहारा रोड से आने वाले वाहन सुनीत बाजार के सामने खाली प्लॉट, लालपुर रोड से आने वाले वाहन कलेक्टोरेट के सामने भोजली तालाब से लगे खाली मैदान, भोरमदेव रोड से आने वाले वाहन समनापुर तिराहा। इन निर्धारित पार्किंग स्थलों से आगे किसी भी वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

यातायात नियमों का करें पालन

खप्पर यात्रा मार्ग को रात 8 बजे के बाद से नो-व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। इस दौरान यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस सभी श्रद्धालुओं व नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें, सहयोग करें और धार्मिक आस्था के इस पर्व को शांति, अनुशासन व सौहार्द के साथ संपन्न कराएं।

कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सतत् नियंत्रण बनाए रखने के लिए अतिरिक्त छावनी, मोर्चे और रैपिड रिस्पॉन्स टीमें भी तैनात रहेंगी। साथ ही पुलिस की ओर से सख्त चेतावनी दी गई है। जिसमें कहा गया है कि यात्रा के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति अव्यवस्था फैलाने, मारपीट करने, हुड़दंग करने या शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध त्वरित और सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 02:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha News: शहर के तीन देवी मंदिरों से आज निकालेंगे खप्पर, सैकड़ों सालों से चली आ रही परंपरा, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime News: शादीशुदा होने के बाद भी आरक्षक ने की शादी, फिर बलात्कार कर… गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग

गिरफ्तारी न होने पर इच्छा मृत्यु की मांग (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

अष्टमी के दिन मां सतबहिनियां ने खुद की थी गहनों की खरीदारी, फिर दुकान से अदृश्य हुई कन्या, जानें CG के इस मंदिर की अनसुनी कहानी

मां सतबहिनियां (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

तीन तालाबों के किनारे बसा छत्तीसगढ़ का ये सिद्धपीठ, जहां 1970 से प्रज्ज्वलित हो रही है अखंड ज्योति, जानें इसका इतिहास

धर्मनगरी का मां राजराजेश्वरी महाकाली मंदिर (फोटो सोर्स- Patrika)
Patrika Special News

कवर्धा सामूहिक दुष्कर्म: पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड ने 2 दोस्तों संग मिटाई थी हवस

आदिवासी युवती से गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कवर्धा

कवर्धा में गर्माया गैंगरेप का मामला, आदिवासी समाज का समाज का फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी

कवर्धा गैंगरेप मामले (Photo source- Patrika)
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.