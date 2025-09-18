CG News: धर्मान्तरण कराने वालों पर कड़ा प्रहार, धर्म परिवर्तन कर चुके 70 लोगों ने सनातन में की वापसी

CG News: पंडरिया विधायक भावना बोहरा द्वारा पंडरिया विधानसभा में निरंतर सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार से लेकर आदिवासी व वनवासी संस्कृति को संरक्षित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर उनके इन प्रयासों से वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति परिवारों को लाभ मिल रहा है, तो वहीं आज पंडरिया विधानसभा में भोले-भाले जनजाति समाज के लोगों को प्रलोभन देकर धर्मान्तरण कराने वालों पर कड़ा प्रहार हुआ है। पंडरिया विधानसभा के वनांचल क्षेत्रों में निवासरत 70 लोगों की आज घर वापसी हुई। विधायक भावना बोहरा ने विशेष पिछड़ी जनजाति छात्रावास मैदान, कुई-कुकदुर में सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित संस्कृति गौरव समान एवं अभिनंदन समारोह में ग्राम झूमर, बोहिल, आगरपानी, नेउर और छिंदीडीह के 70 जनजाति समाज के लोगों के पैर पखारकर अभिनंदन एवं स्वागत कर उन्हें मूल धर्म में वापसी कराया।
इस दौरान पीएम सूर्य घर मुत बिजली योजना के तहत अभियान की जानकारी एवं जागरूकता के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज प्रधानमंत्री के युगांतकारी निर्णयों व जनकल्याणकारी नीतियों के माध्यम से देश की मातृशक्ति, सैन्यशक्ति, युवाशक्ति, आदिवासी समाज और कृषक बंधुओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्य विकसित भारत के संकल्प को मज़बूती प्रदान कर रहे हैं।
अन्त्योदय के संकल्प के साथ वे हर जाती,धर्म और समाज को एक साथ देश की इस विकास यात्रा का सहभागी बनाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने एवं देश के विकास को नई गति देने के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। हमारी धार्मिक संस्कृति, विरासत एवं सभ्यता को सहेजने में भी उनके प्रयासों से आज हमारा देश समृद्ध बन रहा है, विशेषकर हमारे जनजाति समाज के लोगों के कल्याण, समान व उत्थान के लिए उनकी निरंतर तत्परता से उन्हें विकास की मुयधारा से जोड़ रहे हैं।
भावना बोहरा ने कहा कि वनांचल क्षेत्र में नि:शुल्क एबुलेंस सेवा, शैक्षणिक सुविधाओं, नि:शुल्क मोबाइल हेल्थ पैथ लैब, अधोसंरचना व विकास कार्य, जनजाति परिवारों के लिए 3300 से अधिक पीएम आवास, पीएम जनमन योजना से करोड़ों की लागत से पक्की सड़कों का निर्माण के साथ ही उनकी समस्याओं व उसके समाधान के लिए निरंतर आवाज उठाई है। उनकी संस्कृति, सभ्यता और धरोहरों को सहेजने की दिशा में कार्य किया उसी के फलस्वरूप आज पंडरिया पंडरिया विधानसभा के जनजाति समाज के 70 लोगों ने घर वापसी करते हुए अपने मूल धर्म को अपनाया जिनका हमने सहर्ष स्वागत करते हुए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका अभिनंदन किया।
धर्मांतरण के विषय पर भावना बोहरा ने कहा कि घर वापसी केवल आस्था का विषय नहीं है, यह संस्कृति और पहचान को पुन: प्राप्त करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। कुछ लोगों द्वारा प्रलोभन देकर अपने निजी स्वार्थ के लिए जनजाति व आदिवासी समाज के लोगों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी संस्कृति व विरासत को नुकसान पहुंचा कर वर्षों पुरानी प्राचीनकाल से चली आ रही सभ्यता को समाप्त करने का काम किया जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार उनके इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगी। यह मुद्दा न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा से जुड़ा है, बल्कि हमारी संवैधानिक मूल्यों, धार्मिक स्वतंत्रता व सामाजिक सद्भाव की परीक्षा भी है।