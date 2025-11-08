Shiv Mahapuran Katha: प्रदीप मिश्रा की शिवमहापुराण कथा सुनने उमड़े हजारों श्रद्धालु, कहा- भगवान किसी भी रूप में हमारे पास पहुंच सकते है

उन्होंने कहा कि शिवपुराण, श्रीमद्भागवत और अन्य सभी शास्त्र हमें ईश्वर की पहचान कराते हैं, उनके स्वरूप और मार्ग को समझने का बोध कराते हैं। पं. मिश्रा ने कहा कि हम ईश्वर को भले न जान पाएं लेकिन इतना भजन, स्मरण और जप करें कि ईश्वर हमें पहचान लें कि यह मेरा भक्त है, जो मुझे पुकारता है। उन्होंने मां शबरी और मातंग ऋषि के प्रसंग का उदाहरण देते हुए बताया कि भक्ति की सच्ची भावना ही भगवान तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग है।