CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटा टूरिस्ट वाहन, प्रयागराज से लौटने के दौरान हुआ हादसा, 17 लोग थे सवार

CG Accident: बुधवार को जिले से होकर मध्यप्रदेश जाने वाले पंडरिया-बजाग मार्ग में एक सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ़्तार ट्रेव्हलर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसमें बैठे लोगों को मामूली चोट लगी है।
किस्मत अच्छी थी कि घटना में किसी की जान नहीं गई। घटना कुकदूर थानाक्षेत्र भेलकी-अधचरा गांव के पास हुआ है। जहां प्रयागराज से लौट रहा परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। यात्री मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बांधागांव के रहने वाले चंद्राकर परिवार के लोग है, वाहन में 17 लोग सवार थे, उनमें से 2 लोगों को चोट आई है।
टूरिस्ट वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने वालों में 11 पुरूष व 6 महिला शामिल रहे है। बाकी की हालत सामान्य है। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसके बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। घटना की वजह चालक को झपकी आना माना जा रहा है, मंगलवार-बुधवार की देर रात 1 से 2 बजे के बीच यह घटना हुई है। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल लाया गया। कुकदूर पुलिस घटना की जांच कर रही है।