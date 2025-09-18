CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटा टूरिस्ट वाहन, प्रयागराज से लौटने के दौरान हुआ हादसा, 17 लोग थे सवार

टूरिस्ट वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने वालों में 11 पुरूष व 6 महिला शामिल रहे है। बाकी की हालत सामान्य है। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिसके बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है। घटना की वजह चालक को झपकी आना माना जा रहा है, मंगलवार-बुधवार की देर रात 1 से 2 बजे के बीच यह घटना हुई है। घायलों को 108 की मदद से अस्पताल लाया गया। कुकदूर पुलिस घटना की जांच कर रही है।