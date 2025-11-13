CG News: खेत में धान ढुलाई के दौरान पलटा ट्रैक्टर, चालक की दर्दनाक मौत

घटना कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भरेवापुरन की है। जहां पर बुधवार की सुबह 10 बजे के आसपास ग्राम भरेवापुरन नहर के ऊपर से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक धर्मेंद्र पिता कवल खांडे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची चौकी दामापुर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच की जा रही है।