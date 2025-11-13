CG News: खेत में धान ढुलाई के दौरान पलटा ट्रैक्टर, चालक की दर्दनाक मौत

खेत में धान ढुलाई के दौरान पलटा ट्रैक्टर (Photo Patrika)
CG News: कवर्धा जिले के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत बुधवार को खेत में धान मिसाई के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें ट्रैक्टर चालक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
घटना कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भरेवापुरन की है। जहां पर बुधवार की सुबह 10 बजे के आसपास ग्राम भरेवापुरन नहर के ऊपर से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक धर्मेंद्र पिता कवल खांडे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मौके पर पहुंची चौकी दामापुर पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच की जा रही है।
घटना के समय चालक ट्रैक्टर में अकेले ही था, लेकिन उसका पूरा परिवार वहां पर मौजूद था, जिन्होंने पूरे घटना को अपने आंखों से देखा। इस दौरान उन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। परिजन शव से लिपटकर रोते बिलखते नजर आए। घटना इतनी तेजी से घटा की किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला।
सिर का हिस्सा जमीन में दब गया। जब पल्टे हुए ट्रैक्टर को सीधा किया गया, तो चालक की मौत हो गई थी। सिर बुरी तरह से कूचल गया था। अधिक खून बह गया था। कुंडा पुलिस मर्ग कामय कर विवेचना कर रही है।
