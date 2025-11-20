CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

भोरमदेव अभ्यारण्य में यह पहला शिकार नहीं है। इसके पूर्व भी बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यप्राणियों के भी शिकार हो चुके हैं। अभयारण्य अंतर्गत ग्राम जामुनपानी में हथियार से बाघिन की हत्या हुई। दांत, नाखून व मूंछ के बाल निकाल लिए गए। भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के चिल्फी रेंज के ग्राम तुरैयाबाहरा के जंगल में 12 नवंबर 2020 को गश्त के दौरान वनरक्षकों को एक बाघिन का शव मिला था। शरीर के एक हिस्से मेें मांस नहीं था। वहीं अक्टूबर 2018 में भोरमदेव अभयारण्य के बफर एरिया में झलमला से जामुनपानी के बीच शीतलपानी के पास पानी से भरे एक स्टॉपडैम नुमा डबरी में तेंदुए का शव झाड़ियों में फं सा मिला था।