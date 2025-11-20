Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

CG News: दो इंडियन बायसन-गौर को विद्युत करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। शिकार के बाद आरोपियों ने दोनों प्राणियों के मांस को टुकड़ों में काटकर आपस में बांट भी लिया।

3 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Nov 20, 2025

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार (Photo Patrika)

CG News: भोरमदेव अभ्यारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर लगी है। आज भी यहां पर वन्यप्राणियों का शिकार किया जा रहा है। चिल्फी परिक्षेत्र के संरक्षित कक्ष क्रमांक पीएफ 333 बहनाखोदरा में दो इंडियन बायसन-गौर को विद्युत करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया गया। शिकार के बाद आरोपियों ने दोनों प्राणियों के मांस को टुकड़ों में काटकर आपस में बांट भी लिया।

वन्यप्राणियों का शिकार दो-तीन दिन पूर्व का बताया जा रहा है। इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दो दिन बाद मिली। जैसे ही सूचना मिली वन विभाग का अमला तुरंत घटना स्थल पहुंचा और जांच शुरु की। मामले के व्यापक खुलासे और घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व लोरमी से विशेष डॉग स्क्वॉड को बुलाया गया।

डॉग स्क्वॉड की मौजूदगी में घटनास्थल की बारीकी से तलाशी ली गई और कई अहम सुराग मिले, जो आरोपियों के खिलाफ पुता साक्ष्य जुटाने में महत्वपूर्ण साबित हुए।पूरा अभियान वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने संचालित किया। वन अधिकारियों ने बताया कि शिकार के बाद वन्यप्राणियों के मृत शरीर से मांस काटने के प्रमाण घटनास्थल पर मौजूद थे। विद्युत तार, खून के धब्बे, कटाई के निशान और चिह्नों की जांच कर कार्रवाई की दिशा तेज़ की गई।

अभ्यारण्य में वन्यप्राणियों का शिकार

भोरमदेव अभ्यारण्य में यह पहला शिकार नहीं है। इसके पूर्व भी बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यप्राणियों के भी शिकार हो चुके हैं। अभयारण्य अंतर्गत ग्राम जामुनपानी में हथियार से बाघिन की हत्या हुई। दांत, नाखून व मूंछ के बाल निकाल लिए गए। भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के चिल्फी रेंज के ग्राम तुरैयाबाहरा के जंगल में 12 नवंबर 2020 को गश्त के दौरान वनरक्षकों को एक बाघिन का शव मिला था। शरीर के एक हिस्से मेें मांस नहीं था। वहीं अक्टूबर 2018 में भोरमदेव अभयारण्य के बफर एरिया में झलमला से जामुनपानी के बीच शीतलपानी के पास पानी से भरे एक स्टॉपडैम नुमा डबरी में तेंदुए का शव झाड़ियों में फं सा मिला था।

चिंता का विषय

इंडियन बायसन-गौर छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य में जैवविविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लगातार बढ़ती शिकार की घटनाएं वन्यजीवों के अस्तित्व और पर्यावरण संतुलन दोनों के लिए खतरा हैं। कड़े गश्ती प्रबंधन, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए।

पांच आरोपियों हुई गिरफ़्तारी

वन अमले ने गुप्त सूचना और साक्ष्यों के आधार पर गंभीरता से अभियान चलाया और 19 नवंबर को पांचों आरोपियों अन्तू पिता गौतर बैगा, सखुराम पिता रामासिंह बैगा, सोनेलाल पिता सुखराम बैगा, कमलेश पिता चमरू यादव और इन्दर पिता शतुर बैगा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर 14 दिन के न्यायिक रिमांड की मांग की गई है ताकि मामले की विस्तृत विवेचना की जा सके।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

वनमंडलाधिकारी कवर्धा निखिल अग्रवाल ने बताया कि वन विभाग ने इस जघन्य कृत्य पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 30, 32, 39, 44(ख)ए 20, 50, 51 तथा लोक सपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के अंतर्गत अपराध 18 नंवबर 2025 को मामला दर्ज किया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धाराएं स्पष्ट रूप से यह बताती हैं कि अनुसूची के किसी भी प्राणी के शिकार पर कठोरतम सज़ा और दंड का प्रावधान है।

भोरमदेव अभयारण्य में यह पहला शिकार नहीं है। इसके पूर्व भी बाघ, तेंदुआ जैसे वन्यप्राणियों के भी शिकार हो चुके हैं। अभयारण्य अंतर्गत ग्राम जामुनपानी में हथियार से बाघिन की हत्या हुई। दांत, नाखून व मूंछ के बाल निकाल लिए गए। भोरमदेव अभयारण्य क्षेत्र के चिल्फी रेंज के ग्राम तुरैयाबाहरा के जंगल में 12 नवंबर 2020 को गश्त के दौरान वनरक्षकों को एक बाघिन का शव मिला था। शरीर के एक हिस्से मेें मांस नहीं था। वहीं अक्टूबर 2018 में भोरमदेव अभयारण्य के बफर एरिया में झलमला से जामुनपानी के बीच शीतलपानी के पास पानी से भरे एक स्टॉपडैम नुमा डबरी में तेंदुए का शव झाड़ियों में फं सा मिला था।

गश्त बढ़ाकर निगरानी

घटना के बाद क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। विभाग का कहना है कि शिकारियों के नेटवर्क की भी जांच की जा रही है कि क्या यह घटना किसी बड़े गिरोह से जुड़ी है। वहीं आम जनता से अपील की है कि अभ्यारण्य अथवा आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधि, अवैध शिकार, मांस बिक्री, हथियारों की आवाजाही या विद्युत जाल लगाए जाने जैसी जानकारी मिलती है तो तुरंत वन अमले को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 12:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश
कवर्धा

kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार

kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक
कवर्धा

CG News: वनांचल रेंगाखार में किसानों की बदल जाएगी किस्मत, मिलेगा स्थायी सिंचाई का लाभ

हजारों किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा (photo source- DPR)
कवर्धा

CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा

CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.