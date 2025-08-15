CG News: आरक्षक भर्ती के लिए 14 सितंबर को लिखित परीक्षा, इस तारीख तक करें आवेदन

CG News: छत्तीसगढ़ पुलिस में आरक्षक पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्व में सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के रूप में लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है।
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा यह लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उनके लिए इस लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यदि पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करते हैं तो वे लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यदि आपने व्यापमं पोर्टल पर पहले से प्रोफ ाइल नहीं बनाया है तो नया प्रोफ्राइल बनाएं। यदि प्रोफ ाइल पहले से मौजूद है तो उसे अपडेट करें। आरक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। आवेदन पत्र जमा करने से पूर्व सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 14 सितंबर से पूर्व व्यापमं की वेबसाइट से डाउनलोड करें।
छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया के इस महत्वपूर्ण चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे समय सीमा के भीतर आवेदन पूर्ण करें और लिखित परीक्षा की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है इसलिए किसी भी पात्र अभ्यर्थी को आवेदन किए बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।