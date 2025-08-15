CG News: आरक्षक भर्ती के लिए 14 सितंबर को लिखित परीक्षा, इस तारीख तक करें आवेदन

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा यह लिखित परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उनके लिए इस लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यदि पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करते हैं तो वे लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के तहत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।