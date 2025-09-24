CG Crime: 3 महीने पहले नाबालिग को भगा ले गया युवक, महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ आरोपी

पुलिस टीम आरोपी और नाबालिग बालिका की तलाश में कर रही थी लेकिन चार माह तक सफलता नहीं मिली। काफी छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस टीम ने आरोपी 23 सितंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई है। उक्त कार्यवाही में थाना तरेगांव से एएसआई बोनीफास मिंज, प्रधान आरक्षक वासिम खान, आरक्षक विलकेश कोसरिया, टेकलाल धुर्वे, सीमा गन्धर्व का योगदान रहा।