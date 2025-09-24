CG Crime: 3 महीने पहले नाबालिग को भगा ले गया युवक, महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ आरोपी

CG Crime: थाना तरेगांव जंगल की टीम द्वारा नाबालिग अपहरण एवं पाक्सो एक्ट से संबंधित गंभीर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना तरेगांव जंगल क्षेत्र की एक महिला द्वारा 8 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री रात्रि के समय घर से बिना बताए कहीं चली गई। आसपास व रिश्तेदारों में खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। प्रकरण में धारा 137(2)ए 64(2)(एम) भारतीय न्याय संहिता एवं 06 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा अपहृता को ग्राम वाघोली जिला पुणे महाराष्ट्र से परिजनों की उपस्थिति में दस्तयाब किया गया। महिला अधिकारी द्वारा पीड़िता से पूछताछ कर कथन दर्ज किए गए जिसमें आरोपी भूपेश कुमार यादव(25) थाना तरेगांव जंगल के विरुद्ध अपहरण व पाक्सो एक्ट की धाराओं में अपराध घटित करना पाया गया।
पुलिस टीम आरोपी और नाबालिग बालिका की तलाश में कर रही थी लेकिन चार माह तक सफलता नहीं मिली। काफी छानबीन के बाद आखिरकार पुलिस टीम ने आरोपी 23 सितंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दी गई है। उक्त कार्यवाही में थाना तरेगांव से एएसआई बोनीफास मिंज, प्रधान आरक्षक वासिम खान, आरक्षक विलकेश कोसरिया, टेकलाल धुर्वे, सीमा गन्धर्व का योगदान रहा।