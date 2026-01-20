20 % फीस वृद्धि : पूनमचंद्र गुप्ता महाविद्यालय में 3 हजार फीस वृद्धि पर भड़के छात्र, डायरेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन

अभाविप ने परिसर में डायरेक्टर के खिलाफ नारे बाजी की। लामबंद पदाधिकारियों ने कहा कि पूनमचंद गुप्ता महाविद्यालय में मनमानी फीस वृद्धि कर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। 10 % की बजाए 18 से 20 % वृद्धि की है। छात्रों ने कहा कि पिछले साल बीकॉम की फीस 13 हजार रुपए वसूल की गई। अब बढ़ाकर 16 हजार कर दी गई है। छात्रों से फीस को नियम के तहत करते हुए मनमानी फीस वसूली पर रोक लगाई जाए।