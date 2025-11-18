कृषि मंडी में मक्का की 44 % आवक ज्यादा, यूपी,राजस्थान में मांग, 1248 करोड़ की एडवांस बुकिंग

कृषि उपज मंडियों अक्टूबर माह तक मक्का की उपज 44 फीसदी ज्यादा पहुंची है। एक से 31 अक्टूबर तक 33 हजार 888 मीट्रिक टन मक्का रिकार्ड हुआ है। जबकि पिछले साल 25 हजार 182 टन पहुंचा था। मंडी सचिव ओपी खेड़े ने अनुसार इस साल मक्का के बंपर उत्पादन हुआ है। ईस्ट निमाड़ के मक्का की डिमांड राजस्था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अधिक है। व्यापारियों के पास तीन बड़ी कंपनियों ने संपर्क साधा है। रैक पाइंट पर यूपी के त्रिवेणी कंपनी के कर्मचारी मक्का का सैंपल एकत्रित कर रैक की लोडिंग करा रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार 32 रैक की डिमांड है। मंडी रिकार्ड के अनुसार अब तक चार रैक जा चुकी है। 5 वीं रैक की लोडिंग का कार्य चल रहा है। इसमें यूपी, राजस्थान और दिल्ली की रैक शामिल है।