खंडवा

कृषि मंडी में मक्का की 44 % आवक ज्यादा, यूपी,राजस्थान में मांग, 1248 करोड़ की एडवांस बुकिंग

मध्य प्रदेश के मक्का की डिमांड राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बढ़ी है। ईस्ट निमाड़ का मक्का अकेले यूपी के कारोबारियों ने 8.32 लाख टन (32 रैक, प्रति रैक 2600 मीट्रिक टन ) मक्का की डिमांड की है।

खंडवा

Rajesh Patel

Nov 18, 2025

खंडवा में यूपी भेजने के लिए रैक पाइंट मक्का की लोडिंग करते श्रमिक

मध्य प्रदेश के मक्का की डिमांड राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बढ़ी है। ईस्ट निमाड़ का मक्का अकेले यूपी के कारोबारियों ने 8.32 लाख टन (32 रैक, प्रति रैक 2600 मीट्रिक टन ) मक्का की डिमांड की है। अब तक चार रैक जा चुकी है। 5 वीं रैक लोड हो रही। मंडी में इसकी कीमत औसत भाव 1500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 1248 करोड़ रुपए होती है। इसी तरह अन्य राज्यों में डिमांड है।

सीमावर्ती राज्यों में 32 रैक की डिमांड

कृषि उपज मंडियों अक्टूबर माह तक मक्का की उपज 44 फीसदी ज्यादा पहुंची है। एक से 31 अक्टूबर तक 33 हजार 888 मीट्रिक टन मक्का रिकार्ड हुआ है। जबकि पिछले साल 25 हजार 182 टन पहुंचा था। मंडी सचिव ओपी खेड़े ने अनुसार इस साल मक्का के बंपर उत्पादन हुआ है। ईस्ट निमाड़ के मक्का की डिमांड राजस्था, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अधिक है। व्यापारियों के पास तीन बड़ी कंपनियों ने संपर्क साधा है। रैक पाइंट पर यूपी के त्रिवेणी कंपनी के कर्मचारी मक्का का सैंपल एकत्रित कर रैक की लोडिंग करा रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार 32 रैक की डिमांड है। मंडी रिकार्ड के अनुसार अब तक चार रैक जा चुकी है। 5 वीं रैक की लोडिंग का कार्य चल रहा है। इसमें यूपी, राजस्थान और दिल्ली की रैक शामिल है।

मक्का का 20-25 हजार हेक्टेयर बढ़ा रकबा

मक्का का रकबा 20-25 हजार हेक्टेयर बढ़ा है। चालू सीजन में 60 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबा में खेती की गई है। पिछले साल 35-40 हजार हेक्टेयर हुई थी। इस साल रकबा डेढ़ से दो गुना बढ़ा है। मक्का की खेती सबसे ज्यादा पंधाना, खालवा, खंडवा ब्लाक में होती है। जबकि पुनासा, हरसूद और बलड़ी में आंशिक एरिया में होती है।

मौसम का कहर, फिर भी उत्पादन बेहतर

मक्का की फसल पर मौसम ने कहर बरपाया। फिर भी उत्पादन कम नहीं हुआ है। रिकार्ड में मक्का का औसत उत्पादन 60-70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रिकार्ड किया गया है। लेकिन मौसम खराब होने के बाद भी 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। मंडी में प्रतिदिन 400 से अधिक किसान मक्का बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। 15 से 16 हजार क्विंटल मक्का की नीलामी हो रही है।

इनका कहना :

आनंद सिंह सोलंकी, परियोजना संचालक, आत्मा

पंधाना, खालवा और खंडवा ब्लाक में मक्का की खेती अच्छी रही। उत्पादन बेहतर होने के साथ ही हमारे मक्का की डिमांड सीमावर्ती राज्यों में अधिक हो रही हैै।

ओपी खेड़े,सचिव, कृषि उपज मंडी

मक्का की आवक 44 फीसदी ज्यादा दर्ज की गई है। अब तक चार रैक बाहर जा चुकी है। राजस्थान, यूपी और दिल्ली में डिमांड अधिक है। व्यापारियों से मक्का के लिए एडवांस बुकिंग की है। मंडी में प्रतिदिन 400 से अधिक किसान मक्का बेचने आ रहे।

Updated on:

18 Nov 2025 11:43 am

Published on:

18 Nov 2025 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / कृषि मंडी में मक्का की 44 % आवक ज्यादा, यूपी,राजस्थान में मांग, 1248 करोड़ की एडवांस बुकिंग

