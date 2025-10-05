आयुष्मान : 5 हजार बुजुर्गों के नहीं बन रहे आयुष्मान, क्योंकि… मैच नहीं हो रहे चेहरे, हाथों की लकीरें

सरकार की ओर से जिले में 70 प्लस आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 60 हजार बुजुर्गों को लक्षित किया है। विभाग अब तक 26 हजार के बने कार्ड बना चुका है। वहीं 5500 से अधिक बुजुर्ग ऐसे हैं, जो पलायन कर गए है। यह अपने रिश्तेदार के यहां तो अन्यत्र शहर में शिफ्ट हो गए है। ऐसे में इनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा 14 हजार 42 बुजुर्गों के मृत्यु हो गई है। वहीं पांच हजार बुजुर्ग के आधार मैच नहीं होने से लगातार परेशानी आ रही है। समय रहते इनके कार्ड नहीं बनने से योजना का फायदा नहीं मिल रहा है तो विभागीय लक्ष्य भी पुरा नहीं हो पा रहा है।