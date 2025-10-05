आयुष्मान : 5 हजार बुजुर्गों के नहीं बन रहे आयुष्मान, क्योंकि… मैच नहीं हो रहे चेहरे, हाथों की लकीरें

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई बार चेहरे और हाथ की उंगलियों से मैच कराने की कोशिश की
जिले में लक्षित 60 हजार बुजुर्गों में से 26 हजार के बने कार्ड, इनमें 14042 की हो चुकी मृत्यु, 5500 का पलायन, सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान कार्ड योजना में आधार रोडा बना हुआ है।
पांच हजार से अधिक बुजुर्गों के कार्ड नहीं बन पर रहे हैं। क्योंकि इनके आधार कार्ड से चेहरे व हाथों की लकीरें मैच नहीं हो पा रही है। बार-बार कोशिश के बाद भी ऑनलाइन प्रक्रिया फैल हो रही है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं, जिनके दस्तावेजों में भी त्रुटि है। ऐसे में समय रहते इनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे है।
सरकार की ओर से जिले में 70 प्लस आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 60 हजार बुजुर्गों को लक्षित किया है। विभाग अब तक 26 हजार के बने कार्ड बना चुका है। वहीं 5500 से अधिक बुजुर्ग ऐसे हैं, जो पलायन कर गए है। यह अपने रिश्तेदार के यहां तो अन्यत्र शहर में शिफ्ट हो गए है। ऐसे में इनके कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा 14 हजार 42 बुजुर्गों के मृत्यु हो गई है। वहीं पांच हजार बुजुर्ग के आधार मैच नहीं होने से लगातार परेशानी आ रही है। समय रहते इनके कार्ड नहीं बनने से योजना का फायदा नहीं मिल रहा है तो विभागीय लक्ष्य भी पुरा नहीं हो पा रहा है।
बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड में आधार का अडंगा दूर करने स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के साथ विशेष शिविर भी लगा रहा है। इसमें बुजुर्गों के आधार भी अपडेट किए जा रहे हैं। ताकि आयुष्मान कार्ड जारी हो सके। अब तक 700 से ज्यादा बुजुगों के आधार अपडेट हो चुके हैं।
शहरी क्षेत्र में 16 हजार 694 बुजुर्गों में से अभी तक सिर्फ 9 हजार 442 बुजुर्गों के कार्ड बनाए गए हैं। शेष के दरवाजे पर अभी सरकार नहीं पहुंची है। निगम कर्मचारियों का दावा है कि इसमें से सैकड़ों बुजुर्गों के आधार अपडेट नहीं है। कुछ अपने रिश्तेदार या फिर बच्चों के साथ बाहर रहने लगे हैं।
बनारस बाई, का कहना है कि एक से अधिक बार प्रयास किया गया। फिर प्रक्रिया फेल हो गई। हाथ और चेहरे की लकीरें घिस गई हैं। इससे आयुष्मान कार्ड जारी नहीं हो सका।
अन्नू बाई, ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई बार चेहरे और हाथ की उंगलियों से मैच कराने की कोशिश की। लेकिन मशीनें नहीं पहचान पाईं। इससे हमारा आयुष्मान कार्ड जारी नहीं हुआ।
70 प्लस बुजुर्गों के कार्ड विशेष अभियान के तहत बनाए जा रहे हैं। अधिकांश बुजुर्ग के दस्तावेज अधूरे होने तथा चेहरे व हाथों की लकीरें मैच नहीं होने की समस्या आ रही है। इसके लिए आधार अपडेट करवाए जा रहे हैं।
