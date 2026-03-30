शैक्षणिक सत्र 2026-27 : सरकारी स्कूलों में फेल, अनुपस्थित भी पोर्टल-3 पर पास, मैपिंग में उलझे शिक्षक

स्कूल शिक्षा विभाग एजूकेशन पोर्टल-3 पर कक्षा एक से 11 वीं तक सभी छात्रों को प्रोविजनल प्रवेश की मैपिंग कर रहा है। खंडवा में पोर्टल पर 2.43 लाख छात्रों में से अब तक 1. 65 लाख बच्चों की प्रोविजनल प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वार्षिक परीक्षा के दौरान कक्षा 5 में 2733, कक्षा 8 में 2721 और कक्षा 9 में 5817 व 11 वीं में 1954 बच्चे रहे अनुपस्थित रहे। इन बच्चों की भी अगले कक्षा में मैपिंग की जा रही है।