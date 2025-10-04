हादसा : डीजे की गूंज में डूब गईं चीखें, सहेलियों ने खींचा एक-दूजे का हाथ तो बच गई जान

आईसीयू में भर्ती मंजुला (17 ) पिता मांगीलाल कक्षा-12 वीं की छात्रा है। हालत में सुधार है। मंजुला ने पत्रिका से चर्चा में हादसे का दर्द बयां किया। ट्रैक्टर-ट्राली में तीन सहेलियां एक साथ सवार थीं। डैम पर ट्रैक्टर पीछे की ओर पानी में जाने लगा। हम तीनों चिल्लाने लगे। डीजे के शोर के आगे चालक को सुनाई नहीं दिया। पानी में डूब गए। घबराहट होने लगी। एक दूसरे को खोजते रहे। तीनों एक दूसरे का हाथ खींचा तो बाहर आ गए।