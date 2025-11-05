नशा : गले में शराब की खाली बोतल की माला, हाथों में पत्रिका अखबार…अफसरों से पूछा…कब बंद होगा अहातों का अवैध कारोबार

कांग्रेस की पूर्व महिला अध्यक्ष रचना तिवारी ने कहा कि अहातों पर प्रशासन मेहरबान है। तिवारी ने नशे में हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को पत्रिका में छपी खबर में बच्चे किराना दुकानों पर शराब बेच रहे हैं। इस बात की चिंता हम सब को करनी चाहिए। शहर से लेकर गांव तक शराब से महिलाएं परेशान हैं। यहां तक लाडली बहनों की शिकायत है कि उनके पति और बच्चे उनसे पैसे छीनकर शराब पी रहे हैं। तिवारी ने शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कराने का आरोप लगाते हुए नाकाम बताया।