आदि कर्मयोगी अभियान : प्रदेश में ढाई लाख आदिवासियों के पास पक्की छत नहीं, 50 हजार बाहर कर रहे शौच

केंद्रीय मंत्रालय जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेश के 13051 ग्रामों में आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदिवासी गांवों में मूलभूत सुविधाओं का सर्वे कराया। ग्रामीणों के माध्यम से गांवों की आवश्यकताएं जानी गई थी। इसी में सामने आया कि आदिवासी बहुल गांव में मकान, शुद्ध पानी, शौचालय, सोलर लाइट, सड़क, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्र, कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के गांवों के विकास कार्यों का ब्लू प्रिंट तैयार किया है।