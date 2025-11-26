सांसद की अर्थी निकालने के बाद,एक्शन मोड पर भाजपा संगठन…सीएम हाउस से रात 11.30 बजे आया फोन

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के वादा खिलाफ से नाराज किसानों के शवयात्रा और 64 गांवों में प्रदर्शन के अल्टीमेटम के बाद भाजपा संगठन एक्शन मोड पर आया। सीएम हाउस से सोमवार रात 11.30 बजे फोन आने पर खंडवा, पंधाना और मांधाता विधायक सक्रिय हुए। रातो-रात ही किसानों से चर्चा की और विधायक अपने वाहनों से 16 किसान प्रतिनिधियों को लेकर भोपाल पहुंचे। दोपहर ढाई बजे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसान प्रतिनिधियों से 15 मिनट तक चर्चा की। मुख्यमंत्री ने किसानों को दिलासा दिलाया कि कलेक्टर से चर्चा कर जल्द समस्या दूर करेंगे। इस, दौरान सांसद पाटिल भी पहुंच गए थे।