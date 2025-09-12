वायु प्रदूषण : कैसे हो शुद्ध हवा… निगम के पास उपकरण नहीं, खोखले साबित हो रहे सभी दावे

कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नाम संयुक्त कलेक्टर ऋषि कुमार सिंघई को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि शहर की प्रमुख सड़कें विशेषकर बाम्बे बाजार, तीन पुलिया, रेलवे ब्रिज एवं शहर की अन्य मुख्य सड़कें अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों पर बने गहरे गड्ढे के कारण नागरिकों का आवागमन मुश्किल हो गया है और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। जर्जर सडक़ों से उड़ने वाली धूल एवं प्रदूषण से रहवासियों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है।