वायु प्रदूषण : नगर निगम नहीं कर पाया वायु प्रदूषण रोकने के जतन, रैंकिंग से बाहर

हमारे शहर की आबोहवा की गुणवत्ता खराब है। हमारी हर सांसों में अशुद्ध हवा प्रवेश कर रही है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ( एक्यूआई ) की रिपोर्ट खुद ब खुद बता रही है। इसका ताजा उदाहरण है कि एक दिन पहले स्वच्छ वायु रैंकिंग-2025 की फेहरिस्त से भी बाहर हैं। निगम कार्यालय के बाहर लगी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही इंडेक्स रिपोर्ट भी वायु में प्रदूषण बता रही है। बोर्ड पर एक्यूआई 74 है। जबकि 50 या इससे कम के एक्यूआई का मापदंड अच्छी वायु की श्रेणी में आता है। लेकिन अपने शहर का एक्यूआई पिछले कई दिनों से 70 से 80 के बीच बना हुआ हैै। वायु में प्रदूषण होने से अस्पताल में भी अस्थमा, सर्दी, खासी, एलर्जी के मरीजों की संया बढ़ रही है।