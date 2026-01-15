अमृत-02 : फिल्टर प्लांट पर पीएच 7 पीपीए, घरों में पहुंच रहा 8.34 क्षारीय पानी

निगम की टीम कहारवाड़ी में घर-घर जांच कर रही थी। टीम में जांच किट के साथ संगीता सोनी और अमृत-2 फिल्टर प्लांट की स्वाति नागौरी लोगों को किट की रिपोर्ट में पानी को पीने योग्य बताया। गुलसत्तर, इमरान के घर के पानी में पीएच 8.34 मिला। दुर्गंध नहीं मिली। टीडीएस 170, टर्बिडिटी 2.0 और क्लोरीन 0.5 रिकार्ड किया है। नागौरी से सवाल किया तो बताया कि फिल्टर प्लांट पर पीएच 7 पीपीएम है। जांच में 8.34 तक मिल रहा है। टीम में शामिल कर्मचारियों का मानना है कि नालियों में पाइप लाइन बिछी होने से पीएच स्तर में अंतर आ रहा है।