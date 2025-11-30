पत्रिका के कार्यक्रम में IAS सृष्टि देशमुख ने बच्चों से कहा, रील की बजाय रियल वर्क किताबों पर करें…

अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख ने कहा ने बच्चों से कहा कि सोशल मीडिया पूरी तरह कमर्शियल हो गया है। क्योंकि आप जैसे ही इंस्टाग्राम पर लॉगिंग करते हैं। एक के बाद एक ऐड आने लगते हैं। अगर आप अमेजान पर चप्पल सर्च करेंगे तो आप को शॉपिंग के लिए प्रेरित करेगा। क्यों कि आप का डेटा उनके पास सेव है। सोशल मीडिया पर लॉगिंग करते समय पॉजीटिव और निगेटिव दोनों वर्क कर रहा है। सोशल मीडिया पर वर्क आप का समय खराब होगा। इसे हमें इसे समझना होगा।