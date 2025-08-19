आयुष्मान : 70+बुजुर्गों के कार्ड बनाने 18 हजार का लक्ष्य, 15 दिन की डेडलाइन

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 70+ आयु वर्ग के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम संयुक्त रुपए से बनाएगी। नगर क्षेत्र में लगभग 18,000 बुजुर्ग नागरिक ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। विशेष अभियान चलाकर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कार्ड बनाने का लक्ष्य, दिवंगत की लिस्ट तैयार करें
नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने कहा है कि 70+ आयु वर्ग के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड 15 दिवस की समय-सीमा में बनाए जाएं। आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जो व्यक्ति दिवंगत हो चुके हैं उनकी अलग सूची तैयार की जाए, ताकि शेष लक्षित संख्या को सटीकता के साथ पूरा किया जा सके।
95 वर्षीय शांतिबाई का आयुष्मान घर पर बनाया
बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी आशा कार्यकर्ता एवं निगम ऑपरेटर मिलकर एक व्यापक ‘ डोर-टू-डोर अभियान ’ चलाएंगे, जिससे कोई भी पात्र बुजुर्ग आयुष्मान कार्ड से वंचित न रहे। नये अभियान की शुरुआत के साथ ही आज एक प्रेरक उदाहरण सामने आया, जब 95 वर्षीय वृद्ध महिला शांतिबाई का आयुष्मान कार्ड उनकी निवास पर जाकर बनाया गया।
बुजुर्गों के स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच
आयुक्त ने कहा कि यह कार्य समाज के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयुष्मान कार्ड उनके स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने सभी कर्मियों से अपील की कि लक्षित 18,000 कार्ड 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर बुजुर्गों को इसका लाभ पहुंचना है।
महापौर बोलीं, कोई भी बुजुर्ग छूटे नहीं
महापौर अमृता यादव ने इस अभियान को लेकर अधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र बुजुर्ग छूटना नहीं चाहिए।