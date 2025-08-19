आयुष्मान : 70+बुजुर्गों के कार्ड बनाने 18 हजार का लक्ष्य, 15 दिन की डेडलाइन

नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत ने कहा है कि 70+ आयु वर्ग के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड 15 दिवस की समय-सीमा में बनाए जाएं। आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर कार्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि जो व्यक्ति दिवंगत हो चुके हैं उनकी अलग सूची तैयार की जाए, ताकि शेष लक्षित संख्या को सटीकता के साथ पूरा किया जा सके।