‘ स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग ’ छात्रों ने भारतीय सैनिकों को रक्षा बंधन पर भेजी चिट्ठी

बच्चों ने अपने पाती में लिखा है कि ‘ असली भाई तो आप हैं ’ । असली रक्षा बंधन का अर्थ हम आपसे ही समझते हैं। आप सीमाओं पर तैनात रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं। आपकी वजह से ही हम सुरक्षित और निश्चिंत जीवन जीते हैं। स्कूली बच्चों ने सैनिकों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और प्रेम की भावना को अभिव्यक्त किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में देश के रक्षकों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, रक्षा बंधन जैसे सांस्कृतिक पर्व का वास्तविक भाव सिखाना एवं स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना रहा।