बच्चे मोबाइल गेमिंग से दूर रहें, जरा सी चूक हुई तो ठगे जाओगे, पापा-मम्मी का एकाउंट भी हो जाएगा खाली

साइबर सेल के प्रधान आरक्षक विक्रम वर्मा ने कहा कि पढ़ाई के साथ खेल-कूद मनोरंजन भी जरूरी है। लेकिन, मोबाइल फोन की बजाए खेल मैदान में दोस्तों के साथ खेलें। जरा सी चूक हुई तो ठगे जाओगे। फोन, मम्मी या पापा का है तो बैंक एकाउंट भी खाली हो सकता है। बच्चों की मोबाइल पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए आप की निजी जानकारी हासिल करते हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को साइबर क्राइम से बचने सेहत को दुरुस्त रखने के लिए यह सुझाव दिया।