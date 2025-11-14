बाल दिवस : वेस्ट से वैल्यू तक पहुंचे नन्हे वैज्ञानिक, प्रदूषण पर काबू के दिए नए उपाय

कक्षा 8 वीं के सक्षम मुकाती ने गृहणियों की समस्या को हल करने वाला मॉडल बनाया था। बर्तन धोते समय बेसिन का पानी पाइप को चोक कर देता है। लीकेज की समस्या होती है। सक्षम ने वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को पाइप से जोड़कर ऐसा मॉडल तैयार किया था कि जिससे पाइप आसानी से साफ हो सके। बेसिन का पानी फिल्टर होकर बागवानी में उपयोग किया जा सकता है। इसमें नल की टोटी, पारदर्शी बॉटल, चारकोल, रुई, रेत और पत्थरों का प्रयोग किया गया। यह मॉडल प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और पानी के पुन: उपयोग में सहायक है।