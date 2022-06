खंडवा में 20 करोड़ की लागत से बनेगा सीएम राइज स्कूल

प्रदेश के आदिवासी बहुल 11 ब्लाकों में सीएम राइज स्कूल खोलने का ब्लू प्रिंट तैयार, 10 एकड़ एरिया में खुलेगा

खंडवा. सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आदिवासी बहुल ब्लॉक में सीएम राइज स्कूल की तैयारी शुरू हो गई है। खारकला में सीएम राइज स्कूल की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आर्किटेक्ट ने भोपाल में सबमिट कर दी है। रिपोर्ट पर मुहर लगते ही जल्द निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। स्कूल की लागत बीस करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित की गई है। शासन स्तर पर आदिवासी बहुल ब्लॉक खालवा में सीएम राइज स्कूल प्रस्तावित है। चार माह पहले भोपाल से आर्किटेक्ट की टीम खंडवा पहुंची थी।

CM Rise School to be built in Khandwa at a cost of 20 crores