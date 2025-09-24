फसल बीमा : 11 हजार किसानों ने फसल सर्वे कराने टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराई शिकायत, सरकार सक्रिय

खरीफ सीजन में सोयाबीन, कपास और मक्का की बोवनी करने वाले 1.80 लाख किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा कराया है। किसानों का दावा है कि बारिश के दौरान 80 हजार हेक्टेयर से अधिक एरिया में फसलें प्रभावित हुई हैं। पंद्रह दिन से किसान जमीनी सर्वे कराने जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अफसर फसलों का सर्वे के नाम पर सिर्फ सामान्य आंकलन कर रहे है। प्रशासन के प्रारंभिक आंकलन में अब तक सिर्फ 16 हजार हेक्टेयर फसलें प्रभावित होने की सूचना है। इधर, मामले में डीडीए खंडवा को भोपाल बुलाया गया है।