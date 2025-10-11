फसल बीमा : 80 हजार किसानों ने 52 करोड़ जमा किया प्रीमियम, क्लेम सिर्फ 12 हजार को 10 करोड़

कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि जिन किसानों ने कंट्रोल रूप पर बारिश और जलभराव की सूचना दी है। ऐसे 12 हजार किसानों के खेत पर सर्वे हुआ है। ऑनलाइन फोटो अपलोड की गई है। शेष किसानों को क्लेम कौन देगा। किसानों ने अफसरों के साथ बीमा कंपनी के स्थानीय कर्मचारी को घेरा। किसानों ने कहा, सभी किसानों का सर्वे पटवारी हल्का स्तर पर किया जाए। सेटेलाइट से सर्वे बंद हो। आंदोलन के दौरान प्रशासन ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया है।