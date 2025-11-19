साइबर अलर्ट : बच्चों… ऑनलाइन गेमिंग एप से सायबर अपराधी चुराते हैं डेटा, कोई भी अनजान लिंक न खोले

कक्षा 12 के नेल्शन तिर्की ने सवाल किया कि साइबर अपराध इतने हो रहे हैं तो सरकार बैन क्यों नहीं कर देती है। मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के प्रोफेसर डॉ सचिन ने जवाब दिया कि बैन करना समाधान नहीं है। बल्कि सोशल मीडिया फायदे भी हैं। लेकिन, बच्चों के लिए नुकसान हैं। गेमिंग के कारण बच्चों की आंख खराब रही है। कुछ बच्चे 4 से 6 घंटे तक मोबाइल चला रहे हैं। जिससे कमर, गर्दन में दर्द के साथ आंखों की पुलती दाएं-बांध हो रही है।