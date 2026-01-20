ब्लैक स्पॉट पर डिलिनेटर, केट आइ, क्रैश बैरियर, शेवरॉन ने दुर्घटना रोकने की तैयारी

निरीक्षण के दौरान मार्गों पर होने वाली बार-बार की सड़क दुर्घटनाओं, यातायात दबाव, सड़क की बनावट, संकेतक, स्पीड ब्रेकर, प्रकाश व्यवस्था एवं पैदल यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया। डीएसपी राय ने यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, तेज गति पर नियंत्रण, सही स्थानों पर साइन बोर्ड एवं रोड मार्किंग, खराब अथवा अनुपयुक्त स्पीड ब्रेकरों के सुधार और दुर्घटनाओं की संभावना वाले स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। एमपीआरडीसी के निर्देशक सिंघल ने अपने अधिनस्थ अधिकारियों को शीघ्रता से सुधार करने के लिए कहा है।