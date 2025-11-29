शहर में पेयजल टंकियों की डेढ़ साल से सफाई नहीं, संक्रमित बीमारियां फैलने की आशंका

शहर में हो रही पेयजल आपूर्ति में बड़ी अनदेखी सामने आई है। शहर की पेयजल टंकियों की पिछले डेढ़ साल से सफाई नहीं हुई है। जबकि इन्हें 15 नवंबर तक सफाई हो जानी चाहिए थीं। हालत यह है अफसरों ने पिछले दो साल से इन टंकियों की सुध ही नहीं ली है। ऐसे में इन टंकियों में गाद के साथ अन्य गंदगी भी जमा हो सकती है। बड़ी बात यह कि जिम्मेदार यह कहकर सब कुछ ठीक बता रहे हैं कि टंकियों का फिजिकल टेस्टिंग कर रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इन सब के बीच टंकियों की नियमित सफाई नहीं होने से संक्रमित बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है।