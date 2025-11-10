निर्यात पर रोक से प्याज के भाव पांच रुपए किलो, 40 गांवों में किसान लामबंद, स्वतंत्र आंदोलन में रेल रोकेंगे किसान

किसानों का कहना है कि मंडी में पांच से आठ रुपए किलो भाव मिल रहा है। इससे तो आधी लागत भी नहीं मिल रही है। भेरूखेड़ा में सुंदरलाल, कोरगला में जय किशन ने बताया कि तीन एकड़ में प्याज की बोवनी की थी। मंडी में पांच से छह रुपए किलो भाव है। लागत भी नहीं निकल रही है। इससे भेड़-बकरी को चरा दिया है। कई किसानों ने कहा कि प्याज तैयार है। भाव कम है, प्याज की खोदाई कर मंडी तक ले जाने में अधिक खर्च हो जाएगा। इस लिए रोटावेटर से जोताई कर दिए। चौपाल में किसानों ने ऐलान किया है कि किसान किसी संगठन की बजाए स्वतंत्र होकर 15 नवंबर को रेल मार्ग रोकने का काम करेंगे।