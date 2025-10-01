Dussehra 2025 : एमपी के इस इलाके में नहीं होता रावण दहन, प्राचीन काल से जुड़ी है ये परंपरा

ओंकारेश्वर में विजयादशमी का मूल संदेश ये है कि, बाहरी रावण को जलाने की जगह, इंसान को अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए। यहां दशहरे के दिन प्रतीकात्मक रूप से यह माना जाता है कि रावण की बुराइयां ही जलती हैं, जबकि पुतला दहन की परंपरा नहीं निभाई जाती।,ओंकारेश्वर की ये अनूठी परंपरा बताती है कि त्योहार का असली महत्व सिर्फ दिखावे या पुतला जलाने में नहीं, बल्कि उसके पीछे के संदेश को समझने में है। यहां दशहरा पर्व भगवान ओंकारेश्वर की सवारी, राजपरिवार के साथ मिलन और आपसी भाईचारे के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि ओंकारेश्वर और उसके आसपास के गांवों में आज भी रावण दहन नहीं होता और यह परंपरा लोगों की आस्था और विश्वास के साथ जीवित है।