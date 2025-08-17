ओंकारेश्वर में नर्मदा में बहा राजस्थान के दोस्तों को घुमाने ले गया इंजीनियर

Narmada- एमपी के ओंकारेश्वर में रविवार को हादसा हो गया। राजस्थान से आए अपने दोस्तों के साथ यहां नहा रहे एक इंजीनियर नर्मदा में बह गए। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। युवा इंजीनियर का नहाते वक्त पैर फिसल जाने से यह हादसा हुआ, वे गहरे पानी में चले गए और नर्मदा के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने इंजीनियर की तलाश शुरु कर दी लेकिन रात होने तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।
खरगोन जिले के भूलगांव के रामकृष्ण बिरला ओंकारेश्वर में नर्मदा की तेज धार में बह गए। उनके दोस्तों और आसपास के नाविकों ने बचाने की कोशिश तो की लेकिन नर्मदा का बहाव बहुत तेज होने से कामयाब नहीं हो सके। रामकृष्ण फिलहाल लापता हैं। परिजन उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। इंजीनियर की जनवरी 2023 में शादी तय है।
रामकृष्ण एक एमएनसी में सॉफ्टेवयर इंजीनियर हैं। वे फिलहाल वर्क फ्रॉम होम पर थे। रामकृष्ण, रविवार सुबह राजस्थान से आए अपने दोस्तों को ओंकारेश्वर घुमाने लाए थे। नहाते हुए वे अभय घाट की ओर चले गए जहां नर्मदा का बहाव बहुत तेज था।
रामकृष्ण अपने पिता शांतिलाल बिरला के इकलौते बेटे हैं। उनकी तीन बहनें हैं। जनवरी 2026 में उनकी शादी है। परिजनों ने बताया कि रामकृष्ण की पिछले साल ही लगी है।