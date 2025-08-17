Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

ओंकारेश्वर में नर्मदा में बहा राजस्थान के दोस्तों को घुमाने ले गया इंजीनियर

Narmada- एमपी के ओंकारेश्वर में रविवार को हादसा हो गया। राजस्थान से आए अपने दोस्तों के साथ यहां नहा रहे एक इंजीनियर नर्मदा में बह गए।

खंडवा

deepak deewan

Aug 17, 2025

Engineer took friends for a trip washed away in Narmada in Omkareshwar
Engineer took friends for a trip washed away in Narmada in Omkareshwar

Narmada- एमपी के ओंकारेश्वर में रविवार को हादसा हो गया। राजस्थान से आए अपने दोस्तों के साथ यहां नहा रहे एक इंजीनियर नर्मदा में बह गए। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। युवा इंजीनियर का नहाते वक्त पैर फिसल जाने से यह हादसा हुआ, वे गहरे पानी में चले गए और नर्मदा के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने इंजीनियर की तलाश शुरु कर दी लेकिन रात होने तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।

खरगोन जिले के भूलगांव के रामकृष्ण बिरला ओंकारेश्वर में नर्मदा की तेज धार में बह गए। उनके दोस्तों और आसपास के नाविकों ने बचाने की कोशिश तो की लेकिन नर्मदा का बहाव बहुत तेज होने से कामयाब नहीं हो सके। रामकृष्ण फिलहाल लापता हैं। परिजन उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। इंजीनियर की जनवरी 2023 में शादी तय है।

रामकृष्ण एक एमएनसी में सॉफ्टेवयर इंजीनियर हैं। वे फिलहाल वर्क फ्रॉम होम पर थे। रामकृष्ण, रविवार सुबह राजस्थान से आए अपने दोस्तों को ओंकारेश्वर घुमाने लाए थे। नहाते हुए वे अभय घाट की ओर चले गए जहां नर्मदा का बहाव बहुत तेज था।

जनवरी 2026 में शादी है

रामकृष्ण अपने पिता शांतिलाल बिरला के इकलौते बेटे हैं। उनकी तीन बहनें हैं। जनवरी 2026 में उनकी शादी है। परिजनों ने बताया कि रामकृष्ण की पिछले साल ही लगी है।

Updated on:

17 Aug 2025 09:30 pm

Published on:

17 Aug 2025 09:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ओंकारेश्वर में नर्मदा में बहा राजस्थान के दोस्तों को घुमाने ले गया इंजीनियर

