ओंकारेश्वर में नर्मदा में बहा राजस्थान के दोस्तों को घुमाने ले गया इंजीनियर

Narmada- एमपी के ओंकारेश्वर में रविवार को हादसा हो गया। राजस्थान से आए अपने दोस्तों के साथ यहां नहा रहे एक इंजीनियर नर्मदा में बह गए। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। युवा इंजीनियर का नहाते वक्त पैर फिसल जाने से यह हादसा हुआ, वे गहरे पानी में चले गए और नर्मदा के तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही गोताखोरों ने इंजीनियर की तलाश शुरु कर दी लेकिन रात होने तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली।