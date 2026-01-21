21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

पिता ही निकला कातिल, बाल-चमड़ी-हड्डियों के डीएनए ने दिलाई दोहरी उम्र कैद, मासूमों के सीने पर पत्थर पटककर हत्या

जिस पिता के कंधों पर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही उनका हत्यारा निकला। पत्नी से विवाद और मानसिक तनाव में अंधे होकर जादू ने अपने ही दो मासूम बच्चों को जंगल में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। सीने पर भारी पत्थर पटककर की गई इस निर्मम हत्या के बाद आरोपी ने कपड़े जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की और पुलिस को गुमराह करता रहा। तीन दिनों तक पुलिस जंगलों में भटकती रही, लेकिन आखिरकार डीएनए रिपोर्ट ने आरोपी पिता को ताउम्र के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मंगलवार को न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने फैसला देते हुए दोषी पाए गए पिता को दोहरी उम्र कैद से दंडित किया है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Jan 21, 2026

अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन उप निदेशक अभियोजन त्रिलोक चंद बिल्लौरे द्वारा किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीओपी हरिप्रसाद बांके ने बताया गया कि जादू पिता लिमड़ा बारेला (35) निवासी ग्राम लालमाटी बिलूद की पत्नी सिंदूबाई विवाद होने पर वह अपने मायके अंबाखेड़ा चली गयी थी। जादू अपने दोनों बच्चे अरुण (5) और सुनीता (3) की परवरिश कर रहा था। वह अपनी पत्नी के मायके जाने पर गुस्सा था। इसके साथ ही बच्चों को लेकर परेशान था।

घर अकेले आने पर हुआ था शक

5 मार्च 2023 को दोपहर करीब 1.30 बजे जादू बाइक से दोनों बच्चों को बैठाकर ग्राम अंबाखेडा निकला था। इसी दिन शाम में करीब 4 बजे वह बाइक से वापस घर आया। उसी दिन शाम 4 बजे वह अकेला घर आया तो साथ में दोनों बच्चे नहीं थे। इस पर आसपास के लोगों ने व रिश्तेदारों को शंका भी हुई, फिर उन्हें लगा की बच्चों को वह उनकी मां के पास ग्राम अंबाखेड़ा छोड़ आया होगा, लेकिन अगले दिन सोमवार को पता चला की बच्चे उनकी मां के पास नहीं पहुंचे। मामा गोपाल ने दो दिन तक जब बच्चों को कहीं पता न चलने पर पंधाना थाने में उनके अपहरण का केस दर्ज करवाया था।

पूछताछ में कबूली थी हत्या

इस मामले में तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी बलराम राठौर और बोरगांव चौकी प्रभारी आरपी यादव ने बच्चों के पिता जादू से पूछताछ की। उसने बताया था कि दोनों बच्चों को मंदिर में पूजा करने का बोलकर जंगल ले गया था। उसने सुनसान जगह देखकर दोनों बच्चों के सिने पर पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। दोनों के शव एक साथ रखकर पत्तों से छुपा दिए थे। इसके बाद घटना के समय पहने अपने कपड़े जला दिए थे।

लोगों से मांगकर खाया खाना

निरीक्षक बलराम राठौर और एसआइ रामप्रकाश यादव आरोपी जादू को लेकर ग्राम इटारिया के पास खामपानी के जंगल में भटके रहे। आरोपी द्वारा गुमराह किए जाने से तीन दिनों तक जंगल में रहकर ग्रामीणों से खाना मांगकर खाया। सख्ती से पूछताछ करने के बाद बालक का शव बरामद हुआ था, वहीं बालिका के शव को जंगली जानवर खा गए थे। शव की पहचान के लिए दो हड्डियां मिली थी। पुलिस ने इस मामले में डीएनए परीक्षण करवाया था। इस मामले में निरीक्षक राठौर व एसआइ यादव की विशेष भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / पिता ही निकला कातिल, बाल-चमड़ी-हड्डियों के डीएनए ने दिलाई दोहरी उम्र कैद, मासूमों के सीने पर पत्थर पटककर हत्या

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्लैक स्पॉट पर डिलिनेटर, केट आइ, क्रैश बैरियर, शेवरॉन ने दुर्घटना रोकने की तैयारी

खंडवा

जहां मिल रहा गंदे नाले का पानी, वहीं होगी मां नर्मदा की पूजा

maa narmda
खंडवा

एसआइआर… नाम जुड़वाने लग रही भीड़, 7 हजार में से 3200 के नाम जुड़े

SIR voter list
खंडवा

20 % फीस वृद्धि : पूनमचंद्र गुप्ता महाविद्यालय में 3 हजार फीस वृद्धि पर भड़के छात्र, डायरेक्टर के खिलाफ प्रदर्शन

University
खंडवा

बजट-2026-27 : पत्रिका टॉक-शो में युवा बोले…बजट आंकड़ों का खेल नहीं, बेरोजगारी दूर करने वाला होना चाहिए

Budget-2026-27
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.