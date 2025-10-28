मंडी में मक्का का भाव कम मिलने से भड़के किसान, हाइवे तक आठ घंटे हंगामा, 4 किमी लंबा जाम

शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मंडी में पंचायत हुई। प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर केआर बडोले, अपर कलेक्टर अरविंद सिंह चौहान, मंडी सचिव, डीडीए कृषि और व्यापारी मौजूद रहे। भाकिसं के सुभाष पटेल, संयुक्त किसान संघ के जय पटेल आदि ने किसानों की मांग का रखा। किसानों की मांगे मानने के बाद मामला शांत हुआ। किसानों को 20 प्रतिशत तक नमी मक्का की खरीदी करेंगे। इससे अधिक पर भाव कम मिलेगा। तीन प्रतिशत तक छूट मिलेगी।