एफएलएन मेला : 1075 स्कूलों में 80 हजार बच्चों का हुनर देख अचंभित हुए अभिभावक, उत्साह वर्धन

सूरजकुंड कन्या माध्यमिक स्कूल में आयोजित किया गया एफएलएन मेला
सरकारी स्कूलों में गुरुवार को बौद्धिक, शारीरिक, भाषा विकास के साथ गणित अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं। प्रथमिक स्कूलों में आधारभूत साक्षरता और संयात्मक ( एफएलएन ) कार्यक्रम के तहत 1075 स्कूलों में मेला आयोजित किया गया। इसमें 80 हजार से अधिक बच्चे शामिल हुए।
अभिभावकों ने बच्चों का बढ़ाया हौसला
अभिभावकों और शिक्षकों ने बच्चों का उत्साह वर्धन किया। खास बात यह रही कि इस मेले में अपने बच्चों की विभिन्न गतिविधियों को देख अभिभावक भी अचंभित हुए। बच्चों ने चित्रों मे कलर, जोड़ घटना समेत एक से बढ़कर एक गतिविधियों को प्रस्तुत किया।
बच्चों के साथ शामिल हुए पालक
पीएम-श्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में मेले का आयोजन हुआ। इसमें कक्षा एक व दो के बच्चों के साथ 30 पलक शामिल हुए। पालकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास से रुबरू हुए। स्कूली बच्चों ने पारंपरिक खेल, कूद के साथ ही विभिन्न गतिविधियां प्रस्तुत की।
बच्चों ने खेल-कूद की गतिविधियों में लिया हिस्सा
जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी और संस्था प्राचार्य डॉ संजय निंभोरकर मेले के साथ ही बच्चों के साथ खेल-कूद गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। इसी तरह जिलेभर के स्कूलों में गतिविधियां आयोजित की गईं। अभिभावकों ने उत्साह वर्धन किया। खंडवा ब्लाक में बीआरसी बीएल वास्केल ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों के साथ सेल्फी लिए और उनका उत्साह वर्धन किया। सांदीपनि स्कूल आनंद नगर भी मेले का आयोजन किया गया।
