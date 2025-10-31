एफएलएन मेला : 1075 स्कूलों में 80 हजार बच्चों का हुनर देख अचंभित हुए अभिभावक, उत्साह वर्धन

जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी और संस्था प्राचार्य डॉ संजय निंभोरकर मेले के साथ ही बच्चों के साथ खेल-कूद गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। इसी तरह जिलेभर के स्कूलों में गतिविधियां आयोजित की गईं। अभिभावकों ने उत्साह वर्धन किया। खंडवा ब्लाक में बीआरसी बीएल वास्केल ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों के साथ सेल्फी लिए और उनका उत्साह वर्धन किया। सांदीपनि स्कूल आनंद नगर भी मेले का आयोजन किया गया।