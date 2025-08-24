गणेश महोत्सव : पीओपी की मूर्तियों पर रोक, मिट्टी व गाय के गोबर युक्त मूर्तियां जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएंगी

बाजार में तीन इंच से लेकर ढाई फीट तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 100 रुपए से शुरू होकर 2100 रुपए तक है। 20 वर्षों से मूर्तियां बेच रहे राजेंद्र दशोरे बताते हैं कि इस बार मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड है। जबलपुर से मूर्तियां लेकर आए विक्रेताओं का कहना है कि खंडवा में इस बार पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। खंडवा में जयपुर, इंदौर और जबलपुर की पारंपरिक मूर्तियों ने सांस्कृतिक विविधता को नया आयाम दिया है। खजराना के गणेश स्वरूप और शिव-पिंडी के साथ मूर्तियों की सजावट ने धार्मिक भावनाओं को गहराई देगी। मूषक की मूर्तियों का समावेश पहली बार हुआ है, जो पौराणिकता को आधुनिकता जोड़ती है।