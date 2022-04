सरकार प्रतिभावान खिलाडिय़ों को देगी प्रोत्साहन राशि, मांगा आवेदन

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाडिय़ों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है

खंडवा. संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य आयोजित अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक विजेता जिले के प्रतिभावान खिलाडिय़ों से वर्ष 2022 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 10,000 रुपए, रजत पदक पर 8,000 रुपए।

Burhanpur: The search for players begins to reach the Olympic Games