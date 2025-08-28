हेल्थ इंश्योरेंस : कैशलेस सुविधा बंद होगी, पॉलिसीधारक मरीजों को बढ़ेंगी मुश्किलें

हेल्थ इंश्योंरेस पॉलिसी पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा लेने वाले पॉलिसीधारकों को एक सितंबर से कैशलेस व्यवस्था को लेकर झटका लग सकता है। निजी हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीच मेडी क्लेम और पुराने की दरों के कांटै्क्ट को लेकर खींचतान चल रही है। इसको लेकर बजाज अलायंज समेत कुछ अन्य स्वास्थ्य बीमा कंपनियां एक सितंबर से कैशलेस व्यवस्था बंद करने की तैयारी में हैं। ऐसी कंपनियों के हेल्थ पॉलिसीधारकों को कैशलेस की बजाए कैश देना होगा।इससे हेल्थ पॉलिसीधारक मरीजों को इलाज के दौरान कैश भुगतान में पेरशानी होगी।