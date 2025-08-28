Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

हेल्थ इंश्योरेंस : कैशलेस सुविधा बंद होगी, पॉलिसीधारक मरीजों को बढ़ेंगी मुश्किलें

हेल्थ इंश्योंरेस पॉलिसी पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा लेने वाले पॉलिसीधारकों को एक सितंबर से कैशलेस व्यवस्था को लेकर झटका लग सकता है। निजी हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीच मेडी क्लेम और पुराने की दरों के कांटै्क्ट को लेकर खींचतान चल रही है।

खंडवा

Rajesh Patel

Aug 28, 2025

Health insurance plan
Health insurance plan

स्वास्थ्य बीमा कंपनियों व हॉस्पिटल्स के बीच खींतचान, कैशलेस इलाज सुविधा बंद होने से पाॅलिसीधारक को खुद करना होगा भुगतान, निजी हॉस्पिटल संचालक बोले, जिन कंपनियों का एप्रूवल मिलेगा उन पॉलिसीधारकों को मिलेगी कैशलेस सुविधाएं।

हेल्थ पॉलिसीधारकों को कैशलेस की बजाए कैश देना होगा

हेल्थ इंश्योंरेस पॉलिसी पर बेहतर स्वास्थ्य सेवा लेने वाले पॉलिसीधारकों को एक सितंबर से कैशलेस व्यवस्था को लेकर झटका लग सकता है। निजी हॉस्पिटल्स और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीच मेडी क्लेम और पुराने की दरों के कांटै्क्ट को लेकर खींचतान चल रही है। इसको लेकर बजाज अलायंज समेत कुछ अन्य स्वास्थ्य बीमा कंपनियां एक सितंबर से कैशलेस व्यवस्था बंद करने की तैयारी में हैं। ऐसी कंपनियों के हेल्थ पॉलिसीधारकों को कैशलेस की बजाए कैश देना होगा।इससे हेल्थ पॉलिसीधारक मरीजों को इलाज के दौरान कैश भुगतान में पेरशानी होगी।

कैशलेस व्यवस्था में मरीजों को सहूलियत मिल रही

पत्रिका ने आगामी एक सितंबर से बजाज अलायंज के हेल्थ पॉलिसी में कैशलेस सुविधा बंद करने की संभावित सूचना को लेकर खंडवा में कुछ निजी हॉस्पिटल संचालकों और मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा की। संचालकों और पदाधिकारियों ने बेबाक राय दी। निजी हॉस्पिटल के संचालकों ने कहा कि एक सितंबर से पॉलिसीधारकों के इलाज में कैशलेस बंद करने की सूचना नहीं है। यदि यह व्यवस्था बंद होती है तो मरीजों को परेशानी होगी। कैशलेस व्यवस्था में मरीजों को सहूलियत मिल रही है।

एएचपीआई का आह्वान, संचालकों को आदेश का इंतजार

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स इंडिया ( एएचपीआई) के आह्वान के बाद मप्र के कुछ जिलों में निजी हॉस्पिलएसोएसिशन के पदाधिकारियों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि वह भी पालिसी में त्रुटियों की वजह से उपचार नहीं करेंगे। खंडवा में अभी निजी हास्पिटल संचालक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एएचपीआई के आह्वान को लेकर निजी अस्पताल संचालकों में अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक सितंबर के बाद एप्रूवल नहीं मिलने के बाद स्थिति साफ होगी।

कैशलेस बंद होने पर मिलेगा रीइम्बर्समेंट

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीधारक के अस्पताल पहुंचने पर बगैर कैश जमा किए इलाज शुरू हो जाता है। अस्पताल संचालक संबंधित हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों से पॉलिसी के आधार पर एप्रूवल लेती हैं। टेंटेटिव खर्च के नमूने पर कंपनी एप्रूवल देती है। एप्रूवल मिलने पर कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। कैशलेस सुविधा बंद होने पर इलाज शुरू करने पॉलिसीधारक मरीजों को खुद बिन चुकाना होगा। बाद में उन्हें बीमा कंपनी से रीइम्बर्समेंट ( पैसे की वापसी या बीमा क्लेम) लेना पड़ेगा।

इनका कहना

डॉ जीएल हिंदुजा, निजी हास्पिटल संचालक : हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एक सितंबर से कैशलेस बंद कर रहीं हैं। अभी हमें ऐसी सूचना नहीं है। हमारे पास गवर्मेंट व कुछ निजी कंपनियों का एप्रूवल है। जिन कंपनियों का एप्रूवल मिलेगा उनके हेल्थ पॉलिसीधारकों को कैशलेस सुविधाएं मिलेंगी। जिनका नहीं मिलेगा उनका बंद कर देंगे।

डॉ जितेंद्र एल पटेल : निजी हॉस्पिटल संचालक : बाजार में स्वास्थ्य बीमा कंपनियों 25-30 काम कर रही हैं। हमारे पास बजाज अलायंज का एप्रूवल है। पॉलिसीधारक मरीजों को कैशलेस की सुविधा है। एक सितंबर से बंद होगी। अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। एप्रूवल नहीं मिलने की स्थिति में उस स्थिति में सुविधाएं दी जाएंगी।

गोवर्धन गोलानी, अध्यक्ष, मेडिकल एसोसिएशन : हेल्थ पॉलिसीधारक को कैशलेस की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इस सुविधा के बंद होने से दिक्कत होगी। किसी भी पॉलिसीधारक को अचानक इलाज की जरूरत पड़ी और वह अस्पताल पहुंच गया। ऐसे स्थिति में तत्काल पैसे कहां से लाएगा। हेल्थ पॉलिसी इस लिए लेता है कि तत्काल उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएंगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 11:43 am

Published on:

28 Aug 2025 11:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / हेल्थ इंश्योरेंस : कैशलेस सुविधा बंद होगी, पॉलिसीधारक मरीजों को बढ़ेंगी मुश्किलें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.